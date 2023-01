Medietilsynet støtter forslag om å åpne for politisk reklame på TV

Forbudet mot politisk reklame på TV var i sin tid ment å sikre likeverdige vilkår for politiske meningsytringer, uavhengig av den enkelte aktørs økonomiske ressurser, skriver medietilsynet i en pressemelding.

Ytringsfrihetskommisjonen la i fjor høst fram en utredning, i den anbefalte de blant annet å droppe forbudet mot politisk reklame på TV-skjermene.

Begrunnelsen er at de mener det ikke lenger er grunnlag for å si at TV er mer slagkraftig enn nettbaserte medier som Snapchat, Tiktok og Facebook. Dette er Medietilsynet enig i.

– Nordmenn bruker mindre tid på TV, og mer tid på digitale medier, der formidlingskraften er minst like sterk. Derfor er argumentene for et fortsatt reklameforbud på TV betydelig svekket, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

