Atle Antonsen tilbake på lufta: – Jeg har skammet meg noe voldsomt

– Jeg har kjent på skam, skyldfølelse og selvforakt. Jeg skammet meg så fælt at jeg ikke ville gå ut av huset. Jeg satt inne i flere uker, fortalte komiker Atle Antonsen på det direktesendte P4-programmet «Misjonen» fredag morgen.

Han var tilbake på lufta for første gang etter at han ble anmeldt for hatefulle ytringer av forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Antonsen har ikke opptrådt offentlig siden saken ble kjent i november.

Det direktesendte programmet «Misjonen» på P4 med Antonsen og komiker Johan Golden hadde årets første sending fredag.

– Nå er det klart for det hele Medie-Norge har ventet på: Årets første «Misjonen», sa P4s nyhetsanker før sendingen startet.

– Vi skal kjøre en ørliten havarikommisjon til å begynne med, sa Johan Golden i innledningen.

– Det høres lurt ut. Jeg er enig i det, sa Antonsen.

– Jeg har brukt den siste tida til å ta etterutdanning. Jeg har fått det siste opprykket fra idiot til kronidiot, sa Antonsen. Han understreket at han ikke er offeret i denne saken.

– Jeg kan ikke begynne å snakke detaljert om det som skjedde på Bar Boca den kvelden, for hver gang det temaet kommer opp, går det kun ut over Sumaya. Jeg vil ikke hun skal få mer dritt og sjikane for den hendelsen, sa Antonsen på det direktesendte programmet.

«Du er for mørk»

Forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd etter en hendelse på utested Bar Boca natt til 23. oktober i fjor. Antonsen skal ha sagt «du er for mørk til å være her» til Sumaya Jirde Ali og oppført seg truende. Saken ble kjent 15. november da Sumaya Jirde Ali postet om saken på Facebook 15. januar.

Antonsen unnskyldte overfor Sumaya Jirde Ali og trakk seg fra det populære, direktesendte programmet «Misjonen» på P4, som han har sammen med komiker Johan Golden. Han har også trukket seg som programleder for «Kongen befaler» på Discovery.

Riksadvokaten opprettholdt tidligere i år henleggelsen av saken, og kalte Antonsens utsagn for «lite vellykket forsøk på satire over rasisme».

Norske PEN og Aschehoug: Ytringsfrihet i det 21. århundre Oslo 20220906. Forfatter Sumaya Jirde Ali under samtale og debatt om de viktigste utfordringene for ytringsfrihet i vår tid i Aschehougs hage. Foto: Beate Oma Dahle / NTB (Beate Oma Dahle/NTB)

Flere har reagert på at Atle Antonsen er tilbake på lufta igjen allerede nå, og mener dette er for tidlig.

«Atle har beklaget episoden på det sterkeste og uttrykt sterk anger. Han har vært programleder hos oss i mer enn 15 år, og når konklusjonen fra påtalemyndigheten er så tydelig, mener vi det er klart for at Atle kommer tilbake til sine oppgaver hos oss» kommenterte P4-direktør Kenneth Andresen denne uka.

Dro fra landet

Direkte på «Misjonen» fredag morgen fortalte Atle Antonsen at han hadde rømt landet for å klare å komme seg ut av huset. Han kjørte til København, stoppet på et motorhotell ved Helsingborg, der han så seg om etter biler med norske skilter på parkeringsplassen.

– Jeg hadde ikke lyst til å møte noen som kjente meg igjen, sa Antonsen.

Han fortalte at han ikke hadde fulgt debatten om saken i sosiale medier.

– Nå kommer jeg til å få støtte fra feil folk, tenkte jeg med en gang. Det er det grusomme. Folk som er langt ute på høyresida med et forferdelig menneskesyn. Jeg fikk masse meldinger som jeg ikke turte lese. Jeg myste på det og slettet det meste, sa Antonsen.

– Jeg fulgt ikke med på sosiale medier. Jeg leste noen kronikker. Det var ikke så mange støtte til meg der, og det forstår jeg, sa Antonsen.

Etter første halvtimen av sendingen gikk Antonsen og Golden over til å kommentere nyhetsbildet slik de pleier i «Misjonen».

– Det har vært mye deg i monitor, så vi må komme oss videre, sa Golden.

Sumaya trakk seg

Sumaya Jirde Ali trakk seg tidligere i år fra jobben som redaktør for magasinet Fett.

Saken har vært en stor belastning for Sumaya Jirde Ali, understreket Alis venninne Hasti Hamidi i et Facebook-innlegg denne uken. «Sumaya sliter psykisk på grunn av etterdønninger knyttet til hendelsen og all synligheten det medførte, da både i positiv og negativ forstand, og utfallet av de juridiske vurderingene til stats- og riksadvokat», skriver Hamidi i innlegget, gjengitt i TV2 med tillatelse fra Hamidi.

[ Omdømmeekspert: - Det er den letteste delen han har vært gjennom nå ]

[ Avviser leksemyter (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen