Lisa Marie Presley er død

– Det er med tungt hjerte at jeg må dele den forferdelige nyheten om at min vakre datter Lisa Marie har forlatt oss, sier Priscilla Presley i en uttalelse gjengitt av NTB.

– Hun var den mest lidenskapelige, sterke og kjærligste kvinnen jeg noen gang har kjent, sier hun videre om datteren som ble født i 1968, nøyaktig ni måneder etter at Elvis Presley og Priscilla Wagner giftet seg.

Det var torsdag kveld norsk tid at nettstedet TMZ meldte at Lisa Marie Presley var kjørt til sykehus fra hjemstedet i byen Calabasas i California etter en hjertestans. Moren Priscilla oppfordret da fansen til å be for henne, men måtte følge opp med datterens dødsbudskap senere på kvelden. Hun ber nå om at familien får ro og at det ikke vi bli gitt ytterligere kommentarer om dødsfallet på nåværende tidspunkt.

Obit Lisa Marie Presley Lisa Marie Presley med skuespillerdatteren Riley Keough og tvillingene Finley og Harper Lockwood i 2017. (Jordan Strauss/AP)

Sanger og artist

Lisa Marie Presley var selv artist, og ga blant annet ut «Don’t Cry Daddy», en duett innspilt med farens stemme i 1997 for å markere at det da var 20 år siden The King - Elvis Presley - døde. Lisa Marie var ni år gammel da hun mistet faren sin og arvet han store eiendom Graceland sammen med besteforeldrene Vernon Presley og Minnie Mae Hood Presley. Da hun fylte 25 ble hun utpekt som enearving til hele Elvis-boet. Senere solgte hun de kommersielle rettighetene til arven kongen av rock etterlot seg, men beholdt kontrollen over Graceland. Priscilla og Elvis Presley skilte seg da datteren var fire år gammel og hun flyttet til Los Angeles med moren, men tilbrakte mye tid med Elvis på Graceland.

I kjølvannet av duetten med farens stemme skulle Lisa Marie Presley selv satse på musikken, og ga ut tre album, «To Whom It May Concern» (2003), «Now What» (2005) og «Storm & Grace» (2012).

Obit-Lisa Marie Presley Elvis Presley og Priscilla Presley viste fram datteren Lisa Marie i Memphis, Tennessee i februar 1968. Lisa Marie døde torsdag 12. januar amerikansk tid, 54 år gammel. (AP)

Hun var gift fire ganger, og mest oppmerksomhet fikk giftemålet med Michael Jackson i 1994, bare 20 dager etter at hun skilte seg fra Danny Keough som hun fikk to barn med, skuespilleren Riley Keough og Sebastian Keogh, som døde i 2020. Hun har selv sagt at hun ville redde Michael Jackson og var overbevist om at han var uskyldig i de påståtte overgrepsanklagene mot han. Ekteskapet varte bare i 18 måneder.

Baz Luhrmanns film om Elvis

I 2002 giftet hun seg med skuespilleren Nicolas Cage, men ekteskapet varte bare i noen måneder. Med hennes fjerde ektemann Michael Lockwood fikk hun tvillingene Harper og Finley i 2008. Også de var med da Lisa Marie Presley så sent som tirsdag denne uken deltok på Golden Globe-utdelingen i et følge som heiet på filmen «Elvis», Baz Luhrmanns biografifilm over Elvis Presley som innkasserte Austin Butler skuespillerprisen for sitt portrett av Lisa Maries far.

Michael Jackson og Lisa Marie Jackson-Presley som hun da het under et veldedighetsbesøk på et barnesykehus mens hun var gift med Jackson. (Attila KISBENEDEK, EPA/NTB)

Eksmannen Danny Keogh og Lisa Marie Presley forble nære venner, og han skal ha bodd på eiendommen til Presley etter at sønnen Sebastian døde i 2020. Han skal ha gitt Lisa Marie Presley livreddende førstehjelp før ambulansen kom og hentet henne. Lisa Marie Presley ble senere erklært død på sykehuset.





