Brit Awards kvittet seg med kjønnsdelte kategorier – nå er bare menn nominert

Harry Styles er ifølge BBC storfavoritt til å vinne den gjeve kategorien i kamp med Stormzy, Fred Again, George Ezra og Central Cee.

Den britiske platebransjeorganisasjonen BPI tok grep da kritikerne påpekte at ikkebinære Sam Smith ikke ville være aktuell med kjønnsinndelte kategorier. Nå har de nye bekymringer.

Når Brit Awards deles ut for andre gang etter endringen, har nemlig kvinneandelen gått ned: I år går 42 prosent av nominasjonene til kvinnelige artister eller band med kvinner i front, mot 46 prosent i 2022.

Harry Styles er nominert i til sammen fire kategorier. Men jentene i indierockduoen Wet Leg, vokalist Rhian Teasdale og gitarist Hester Chambers, tar revansj for kvinnesiden og hanker inn sterke fire nominasjoner, de også.

– Fullstendig uventet. Da vi startet trodde vi at vi bare kom til å spille på noen festivaler, så det å bli nominert til Brit Awards er mer enn vi regnet med, sier Teasdale.

Wet Leg, som for tiden turnerer med nettopp Harry Styles i USA, er nominert til beste nykommer så vel som beste gruppe – der de kappes med Arctic Monkeys, The 1975, Bad Boy Chiller Crew og Nova Twins.

I konkurransen om årets album, en annen prestisjepris, er Wet Leg nominert for sin selvtitulerte debut sammen med utgivelsene til Fred Again, Harry Styles, Stormzy og The 1975.

