Jazz: Gongenes herre er tilbake

Frode Gjerstad/Kalle Moberg/Paal Nilssen-Love

«Time Sound Shape»

PNL

Stavanger store frijazzsønn Paal Nilssen-Love ga ut et av fjorårets beste album med sitt Circus-prosjekt. Men den aktive musikeren stanset ikke der, på vei inn i juledvalen sendte trommeslageren ut i verden ikke mindre enn tre album, to av dem med et annet kollektiv av velkjent Nilssen-Love-kaliber, storbandet Large Unit, som ble satt sammen til Moldejazz i 2013 og med andre ord fyller ti år nå i år.

Det tredje albumet er fra en ny trio som i tillegg til Nilssen-Love selv består av den unge trekkspilleren Kalle Moberg og frijazznestor Frode Gjerstad, som veksler mellom altsaksofon, klarinett og altfløyte. Begge er kjente navn i Nilssen-Love-sammenheng. Moberg kjenner vi fra Large Unit, han dukket også opp på fjorårets Circus-album. Gjerstad har Nilssen-Love jobbet med i ulike sammenhenger siden han som pur ung musiker, for tre tiår siden, dukket opp i saksofonistens Circulasione Totale Orchestra. Sånn sett er det ikke noe overraskende ved dette prosjektet.

Nilssen-Love er en av de mest hardtslående trommeslagerne på den norske jazzscenen, det er et formidabelt driv over spillet, i tillegg til stor kreativitet. Og det er her det mest overraskende kommer inn. Denne gangen er trommene lagt til side, til fordel for ikke mindre enn sju gonger. Det er ikke første gang vi hører Nilssen-Love gyve løs på gongene, de dukker også opp på det ferske Large Unit-albumet «New Map», der de står i sentrum på låten «Gong Piece», men det er det første albumet fra den kanten uten trommer.

«Time Sound Shape» ble spilt inn en vårdag i Gamle Aker kirke i fjor, etter at pandemien hadde lagt en demper på den musikalske aktiviteten. Fra denne middelalderkirka i Oslo inviterer de tre med på en 49 minutter lang reise i fri improvisasjon, i et landskap der de veksler mellom det lavmælte, neddempede, til det mer eksplosive, som når den dype klangen fra gongene kommer smygende, først forsiktig, mens tonene fra Gjerstads altfløyte fletter seg sammen med lyden fra Mobergs trekkspill, før intensiteten og kraften på gongdusjen skrus opp, i et uventet og gledelig møte med en trio vi gjerne hører mer fra.

