Han er årets suksessdebutant – letter på sløret om oppfølgeren

– Jeg visste ikke at jeg var den som hadde solgt mest av bokdebutantene i år. Det er veldig gøy, og litt surrealistisk, sier Johan Høstmælingen – nå bedre kjent under navnet Johan Høst.

I februar debuterte han som forfatter med thrilleren «En nasjon i sjakk», og gikk umiddelbart til topps på salgslistene. Nå har Bokhandlerforeningen oppsummert salgstallene for 2022, og Johan Høst er den romandebutanten som har solgt mest. På lista over årets mest solgte bøker, som omfatter både sakprosa og skjønnlitteratur, er «En nasjon i sjakk» på tiende plass. Lista er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og publisert i bransjeavisen bok365. Johan Høst er den eneste skjønnlitterære debutanten på topp 25-lista.

Og på Deichmans oversikt over mest utlånte bøker i 2022 topper Johan Høst på lista «Debutantbøker for voksne».

Til sammen gjør dette Johan Høst til årets suksessdebutant.

– Det har vært et travelt og annerledes år. Nå i jula har jeg fått satt meg ned og sett tilbake på året som har gått, og det er først nå det begynner å synke inn. Dette overgår alle mine forventninger, sier Johan Høstmælingen til Dagsavisen.

– Når du vet hvor vanskelig det er for en debutant bare å bli publisert: De store forlagene får inn hundrevis av manus fra debutanter hvert år, kanskje en av hundre blir utgitt. At jeg er blitt den debutanten som har solgt mest i år – det er helt utrolig, sier Høstmælingen.

Johan Høst «En nasjon i sjakk» ble den mest solgte norske romandebuten i 2022 (Vigmostad Bjørke)

Sjakk og terror

«En nasjon i sjakk» kom ut i februar, og har til nå gått ut i et opplag på 30.000. Handlingen i boka knytter sammen storpolitikk og terror i et sjakkparti når Norges statsminister blir kidnappet, og terroristen utfordrer politikerne til et dødelig sjakkspill. Boka ble møtt med strålende kritikker i flere store medier ved utgivelsen.

Plutselig begynte mitt navn å dukke opp mellom Nesbø og Lindell — Johan Høst

– Førsteopplaget var på 4.000. «Hvis du selger ut dette er det veldig bra for en debutant. Selger du et opplag til – 8.000 – er vi kjempefornøyd», sa forlaget da. På under en uke var førsteopplaget utsolgt. Korona og papirkrise gjorde at det var vanskelig å få trykket opp flere bøker fort nok. Da også andreopplaget ble utsolgt på null komma null, skjønte jeg: Oj, dette kan bli noe, forteller Johan Høstmælingen.

«En nasjon i sjakk» lå 30 uker sammenhengende på Boklista fra Bokhandlerforeningen, og gikk til topps etter ti uker i salg. I vår var «En nasjon i sjakk» den mest solgte norske romanen. I høst ble Høst passert av Jo Nesbø med «Blodmåne», som ble årets mest solgte norske roman.

– Jeg fulgte med på boklista, og plutselig begynte mitt navn å dukke opp mellom Nesbø, Lindell og Jørn Lier Horst. Det var temmelig uvirkelig.

Filmregissør Jens Lien (t.h) skal lage spillefilm av Johan Høstmælingens krimroman «En nasjon i sjakk». (SF Norge)

Filmrettighetene til boka ble solgt allerede før utgivelse, og i november ble det annonsert at regissør Jens Lien skal lage spillefilm av «En nasjon i sjakk».

Satset for fullt

Johan Høst er opprinnelig reklamemann, han bor og jobber på Lillehammer, og er også kjent som programleder i NRKs sendinger fra Norsk Tipping. I 2021 solgte han seg ut av reklamebyrået han var med og starte, for å bli forfatter på heltid.

– Jeg tok en sjanse og gikk all inn på forfatteryrket. Nå ser det ut til å gå bra. Men jeg var enormt engstelig ved utgivelsen, kommenterer Johan Høst.

– Jeg kommer fra reklamebransjen. Siden jeg har jobbet så mye med markedsføring, skjønte jeg at når du har skrevet boka, er du bare halvveis. Da begynner arbeidet med å få boka ut til leserne. Jeg har besøkt 270 bokhandlere over hele Norge. Det var min beste investering av tid i år, forteller Høstmælingen.

Han var en av to nominerte debutanter til Bokhandlerprisen i høst – den andre var billedkunstner Lars Elling, som har solgt nærmere 10.000 av sin romandebut «Fyrstene av Finntjern».

– Bokhandelen skiller seg fra annen detaljhandel. De som skal kjøpe for eksempel ski, har lest masse tester, og bestemt seg på forhånd for hva som er best. De går rett inn i butikken og finner skiene de skal ha.

– Men i bokhandelen tar folk seg tid. Det merket jeg under mine bokhandelbesøk. 40 prosent av de som går inn i en bokhandel vet ikke hva de skal kjøpe. De lytter til de som jobber der, de ber om tips og råd. Det er en annerledes kundereise, sier Høstmælingen.

Skriver om gaming

Nå håper han at gjennomslaget for «En nasjon i sjakk» kan få flere unge til å lese bøker.

– Det blir færre og færre boklesere. De som leser minst, er aldersgruppa 16 til 25 år. Å få unge folk til å lese bøker er mitt nyttårsønske for 2023. Jeg har tro på at det går an (å få unge folk til å lese bøker).

– Derfor blir min neste bok en krim om gaming i Norge. Det handler om Counter Strike, og er innom både kryptovaluta og det grønne skiftet. Jeg håper å levere førsteutkastet utpå nyåret, sier Høstmælingen.

Han har feiret jul hjemme på Lillehammer, og har satt av romjula til skriving. Men denne skrivedagen ble forstyrret av både telefon fra Dagsavisen og VM i hurtigsjakk:

– Magnus Carlsen ødela skriveøkta i dag. Nå er det godt at hurtigsjakk-VM er over, så jeg kan konsentrere meg om skrivingen igjen, sier Johan Høst.

FAKTA De 10 mest solgte bøkene i Norge 2022

1. Valérie Perrin: «Å vanne blomster om kvelden»

2. Jo Nesbø: «Blodmåne»

3. Håkon F. Høydal: «Abida Raja. Frihetens øyeblikk»

4. Marit Kolby: «Hva og når skal vi spise?»

5. Frode Øverli: «Pondus – 21 års grense»

6. Jørn Lier Horst: «Forræderen»

7. Malin Falck: «Nordlys: Portaltreet»

8. Øystein Pettersen: «Helt konge»

9. Charles Dickens / Lisa Aisato (ill.): «En julefortelling»

10. Johan Høst: «En nasjon i sjakk»

