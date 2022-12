Hyller Shabana for kampvilje og mot

– Shabana Rehman blir husket som en helt særegen person i norsk offentlighet av Ytringskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum.

– Hun spilte en unik rolle på et veldig viktig tidspunkt. Norske PEN tildelte henne en pris for ytringsfrihet, men det var frihet i det store som har vært hennes absolutte agenda. Til det arbeidet var hun helt suveren, sier Stavrum til NTB.

Tydelig og uredd

– Shabana var med oss altfor kort, men likevel imponerende lenge. Da hun ble dødssyk var det nok mange som skjønte hvor viktig hun har vært. Hun har spilt en enormt stor rolle for særlig minoriteter i det norske samfunnet, og for majoritetens forståelse for hva det vil si å ikke være fri, sier Løken Stavrum til Dagsavisen.

Rehman var Norges første kvinnelige standup-kjendis med flerkulturell bakgrunn. Stavrum peker på hvordan Rehman satte søkelyset på sosial kontroll, fordommer og rasisme. Mange husker spesielt godt de sterke reaksjonene da Rehman i 2004 løftet den terrormistenkte mulla Krekar på scenen etter en debatt i Oslo.

– Det var mer kontroversielt enn mange kunne forutsett?

– Ja, på det tidspunktet forsøkte jo Krekar å endre sitt image, også. Det gikk over da hun løftet han. Da vi så hvor sint han ble, så skjønte vi hvor kontroversielt det var, sier Kjersti Løken Stavrum. Og legger til at det er minneverdige mange spesielle øyeblikk fra Rehmans karriere.

Hun kysset Valgerd Svarstad Haugland. Det var heller ikke helt A4. — Kjersti Stavrum Løken, leder for Ytringskommisjonen

– Hun kysset Valgerd Svarstad Haugland. Det var heller ikke helt A4. Men to av mine klare favoritter er det bildet Aleksander Nordahl tok av henne da hun var malt i det norske flagget i januar 2000, og da vi skrev at hun viste rumpa si på scenen, og hun påpekte at det gjorde hun ikke, det hun viste var reaksjonene. Det syns jeg er nærmest genialt, sier Løken Stavrum, og legger til at Rehmans evne til enkel, sterk og effektiv kommunikasjon ble et varemerke.

– Dette var selve kjernen i det hun gjorde. Jeg syns det var genialt, selv om det var trist at vi trengte den bruksanvisningen, sier Løken-Stavrum.

[ Shabana Rehman er død ]

Klok og viktig

– Rehman var et av Ytringskommisjonens medlemmer, og hun deltok i arbeidet med rapporten som ble lagt fram i august i år. Stavrum sier Rehman bidro vesentlig til arbeidet. Blant annet ble hennes ti debattråd inkludert i rapporten.

– Det er en veldig klok og viktig motivasjon til andre som vil bidra i det offentlige ordskiftet, sier Stavrum.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) minnes Shabana Rehman for å bane vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn.

– Shabana Rehman var en sterk og uredd stemme gjennom mange år. Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn, skriver statsministeren om Shabana Rehman til NTB.

Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn. — Jonas Gahr Støre, statsminister

– Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun forlot oss altfor tidlig. Jeg lyser fred over hennes minne, skriver Støre.

– Vi skal ta motet hennes med oss videre. Nå går alle mine varmeste tanker til Shabanas nærmeste, skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Med humor, varme og brodd kom hun med viktige, ofte underfundige skråblikk på samfunnet vårt – på oss selv. Hun var en av våre viktigste pionerer i kampen mot negativ sosial kontroll, og en modig forkjemper for frihet for jenter med minoritetsbakgrunn skriver kulturministeren.

Kraftfull

I 2002 fikk Shabana Rehman Fritt Ord-prisen.

– Hun var en av de aller første frittstående, unge etniske minoritetspersonene i norsk samfunnsdebatt like før årtusenskiftet. Det er nesten vanskelig å tro i dag, men det var svært få der da, de kunne telles på mindre enn en hånd, skriver Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås i en kommentar i Aftenposten.

Han lister opp temaer som innvandring, integrering, kritikk av sosial kontroll og ukultur i minoritetsmiljøer, kvinners rettigheter, ytringsfrihet og kamp mot vold, æresvold og overgrep. I tillegg trekker han fram at hun tok opp situasjonen for minoritetene i minoritetene, de mest utsatte blant de utsatte.

Hun insisterte på at dette ikke er saker som angår minoriteter, men hele samfunnet. — Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord

– Hun insisterte på at dette ikke er saker som angår minoriteter, men hele samfunnet. Rettighets- og likeverdskampen er allmenn og universell. Det er verdt å huske i en tid da aktivisme ofte består i å fortelle oss om alt vi ikke kan forstå av hverandre. Shabana Rehman viste at det var mulig – og nødvendig, skriver Åmås videre.





[ Laget tv-serie om Shabanas kamp mot kreften ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen