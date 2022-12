Velment og nostalgisk røverhistorie

---

4

FILM

«Folk og røvere i Kardemomme by»

Regi: Rasmus A. Sivertsen

Norge, 2022

---

Julas store film for de mindre barna og familiene deres handler om en liten by i en knusktørr ørken. Her finnes det politimester, pølsemaker, baker, en sinna tante og en enslig trikk med en veldig blid trikkefører. Et par barn er på ingen måte hovedpersonene i denne historien, for utenfor byen bor tre røvere og en løve. Og over det hele skuer Tobias i tårnet. En liten stund går kardemommelivet sin vante gang, men så blir det dramatisk. Heldigvis har røverne andre talenter enn å røve.

Med «Folk og røvere i Kardemomme by» får vi den andre barne- og familiefilmen på kino denne vinteren med røtter fra 1950-tallet. Først kom sjarmøretappen «Teddybjørnens jul» bygget på Alf Prøysens vise innspilt i 1950 og utgitt i bokform i 1951. «Folk og røvere i Kardemomme by» av Thorbjørn Egner ble utgitt som bok første gang i 1955. Det er var Egners kanskje mest ambisiøse fortelling, om sosialisering og viktigheten av å inkludere de som faller utenfor. Det som er blitt kalt den «sosialdemokratiske utopi», med likhet for alle. Det er symptomatisk nok den vise Tobias i tårnet som leder forsamlingen. Alle skal med på byfesten, og alle må stille opp for fellesskapet.

Historien er egentlig en rekke av hendelser som poengterer bokens underliggende temaer. Det gjør den evig aktuell i utgangspunktet. Og fascinasjonen over den norske kulturarven, i hvert fall når det er snakk om barnelitteratur og norsk filmproduksjon, er jo en god ting. Høyt elskede historier overleveres fra den ene generasjonen til den andre. Men er de i seg selv så relevante at dette er naturlig, eller er den brede appellen også til godt voksne årsaken til at det nettopp er disse foreleggene som finansieres og realiseres? Spørsmålet trenger seg på med «Folk og røvere i Kardemomme by». Måten filmen videreforteller historien på og persongalleriet i seg selv henger igjen i referanser fra en annen tid. Undertegnede så filmen i en sal full av barn i målgruppa. Mange falt høylytt av lasset lenge før den dramatiske siste halvdelen, selv om røverne skapte leven og i enda større grad enn i boken er blitt hovedpersoner. Løven har absolutt sine øyeblikk den også.

Linn Skåber har stemmen til tante Sofie i Qvisten Animasjons nye film «Folk og røvere i Kardemomme by». (Qvisten Animation/ Nordisk Film Distribusjon)

Når det er sagt briljerer Qvisten Animasjon og regissør Rasmus A. Sivertsen (Flåklypa- og Knudsen og Ludvigsen-filmene) visuelt med sin kombinasjon av en modell av Kardemomme by, der bevegelige dukker brukes som utgangspunkt for å så animere «dukker» inn i modellen og handlingen. Fysisk dukkeanimasjon, såkalt «stop motion», var ikke mulig på grunn av pandemien og antall folk som kreves i en slik prosess. «Folk og røvere i Kardemomme by» er derfor en nyvinning med dataanimerte dukker, fleksible når det kommer til bevegelser og ikke minst ansiktsmimikk, formet etter den forhåndsinnspilte dialogen og sangen. Dermed har Sivertsen beholdt «dukkefølelsen» i filmen, og lagt seg tett opp til Egners originale tegninger, byens arkitektur og estetikk. Manusforfatter Karsten Fullu endrer lite fra originalen, men intensiteten er noe skrudd opp, i den grad det ordet kan brukes om Thorbjørn Egner. Det er fortsatt naivistisk dempet, som om takten i Egners egen opplesning har inspirert tempoet og den lett absurde stemningen som råder i byen.

Ville Egner selv likt resultatet? Hans karakteristiske milde og underfundige stemme introduserer filmen, om Kardemomme som «en ganske liten by, og den ligger så langt borte at det er nesten ingen som vet om den. Det er visst bare du og jeg også noen til». Vi kommer inn i et tørt og åpent ørkenlandskap med en liten by i det store intet, inspirert av reisene foretatt av en ung Thorbjørn Egner, blant annet i Marokko. Men også i høy grad av småhus- og arbeidermiljøet på Kampen i Oslo, der Egner vokste opp og ble en ikke uttalt politisk, men likevel forsiktig forkjemper for likeverd og sosialisering gjennom sin kunst. Slik ble denne fantastiske kulturelle hybriden av en by og en historie skapt.

Kasper, Jesper og Jonatan i julens store animasjonsfilmpremiere, "Folk og røvere i Kardemomme by". (NTB kultur)

Den første av svært mange teateroppsetninger av «Kardemomme by» fant sted allerede i 1956 på Nationaltheatret. Der var staben på tå hev hver gang Egner selv kom innom. Ingenting skulle avvike fra hans visjon. Slik har det ofte vært med Egners fortellinger, tegninger og sanger. To biografier blant annet, har skildret opphavsmannens strenge linje overfor teatrenes ønske om å tolke fritt. Og da Bente Erichsen filmatiserte «Folk og røvere i Kardemomme by» i 1988 skal Egner ha motsatt seg resultatet i så stor grad at filmen ble borte fra markedet.

Den Kardemomme by vi finner i Dyreparken i Kristiansand er derimot helt i samsvar med Egner og familien som forvalter arven. Dyreparken er synlig samarbeidspartner i filmen, og Kardemomme by-settet er bygd her. Det er overbevisende gjort visuelt, men historien skurrer når en frihetsberøvelse av en sovende kvinne ikke vekker større anskrik, eller at den eneste kvinnelige hovedfiguren om man ser bort fra niesen Kamomilla – er historiens sinteste, sureste og mest usympatiske figur. Tilsynelatende i hvert fall.

Politimester Bastian har fortsatt den mest udødelige av alle norske lover: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil». Men her er det som om filmskaperne vil være snille og greie med absolutt alle, inkludert Egner som skrev historien, og så har de kanskje strøket eller glemt det med å gjøre som man vil? Tenk hva man kunne gjort med Egners sosialiseringstanke med utgangspunkt i nåtidig samfunn der forskjellene blir større og større, og et persongalleri uten bare de stereotypiske rollene. Men det er en annen historie.

Politimester Bastian og trikkefører Syversen «Folk og røvere i Kardemomme by». ( Qvisten Animation/ Nordisk Film Distribusjon)

Qvistens første Egner-filmatisering, «Dyrene i Hakkebakkeskogen», var en frisk oppdatering av Egners univers. Særlig var de nye musikalske arrangementene av nå oppløste Katzenjammer en fest i sammenhengen. Katzenjammer er oppløst, men Sol Heilo fra bandet har omarrangert de kjente Kardemomme by-visene. Sirkus, janitsjar og fest ligger under, selv om dette er noe mer reservert og tilbakeholdent enn i Hakkebakkeskogen-filmen. Det kan også skyldes at sangene her er noe mer statiske og endimensjonale. Unntak fra reservasjonen er «Tante Sofies sinte vise» sunget av stemmelegger Linn Skåber som en svir av en moralvals, og «Røvervise», sunget av Thorbjørn Harr (Kasper), Aksel Hennie (Jesper) og Jeppe Beck Laursen (Jonatan). Og legger vi til at Anders Baasmo er Politimester Bastian og Ine Marie Wilmann, Trond Espen Seim, Nader Khademi, Odd-Magnus Williamson og Christian Skolmen er på stemmelista, sier det seg selv at dialogsporet er det ingenting i veien med.

«Folk og røvere i Kardemomme by» er sjarmerende på en nostalgisk måte, vellaget, humremorsom og velment. Den vil garantert glede mange foreldre og besteforeldre, og helt sikkert også mange barn. Men for noen av dem vil både det dempede tempoet, en historie uten opplagt kronologi og et persongalleri som ligner mer et anegalleri være tre gode grunner til maur i rumpa.

