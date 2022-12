– Terry Hall døde av kreft, sier bandkollega

Det er bassisten i The Specials, Horace Panter, som i et gripende innlegg i sosiale medier forteller at Hall først trodde han hadde omgangssyke da han ble dårlig i september i år. Det viste seg å være kreft i bukspyttkjertelen, med spredning til leveren.

The Specials skulle ha gått i studio i Los Angeles og spilt inn et nytt album i november. Panter skriver i et Facebook-innlegg at Hall hadde rammeverket til åtte sanger klart. Først gikk behandlingene bra, ifølge bassisten, men i begynnelsen av desember ble Terry Hall stadig svakere.

Horace Panter forteller at han hadde tenkt å besøke vennen og bandkollegaen på sykehuset, men ble frarådet av Halls kone – som arrangerte en avskjed på telefonen.

– Det var tøft, sier Panter ifølge BBC.

Barry Ashworth, vokalist i Dub Pistols og en nær venn av The Specials-kollegaen, sier til radiostasjonen LBC at Terry Halls siste ord var dem han pleide å avslutte konsertene sine med: «Love, love, love».