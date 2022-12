Sju søkere til insentivordningen. Amerikansk Hans Petter Moland-film er den ene

Det går fram av en pressemelding fra Norsk filminstitutt (NFI). Det i alt er sju søkere til insentivordningens søknadsrunde for 2023, mot hele 14 søkere for 2022. For neste års tildeling handler det om to spillefilmer og fem dramaserieproduksjoner som kan få ettergitt 25 prosent refusjon på det de legger igjen av utgifter i Norge. Bak tittelen «Thug» finner vi Hans Petter Molands film som den ene av to spillefilmproduksjoner. HBOs «Succession 4» og serien som forteller historien om Leonard Cohens forhold til norske Marianne Ihlen – «So Long Marianne» – er på søkerlisten.

Den andre spillefilmen er nok en amerikansk storproduksjon, «The Gorge», en tittel som i amerikanske bransjeblader er annonsert med Anya Taylor-Joy («The Queen’s Gambit») i en hovedrollen ved siden av «Top Gun: Maverick»-stjernen Mike Teller. Han er også tungt inne på produksjonssiden gjennom selskapet Skydance. De er fra før godt trolig godt kjent med den norske insentivordningen, etter innspillinger av scener i Norge til «Mission: Impossible»-filmene med Tom Cruise både på Preikestolen og på Vestlandet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 gir ifølge pressemeldingen en disponibel budsjettramme for insentivordningen til nye søknader på 40,9 millioner kroner. Dette er en nedgang sammenlignet med 2022, da rammen var 55,6 millioner kroner, mens den i 2021 var på 100 millioner kroner.

Moland og Neeson

«Thug» er den andre filmen med Liam Neeson som regissøren Hans Petter Moland skal spille inn i USA. Den er av bransjemagasinet Deadline beskrevet som en thriller med Neeson i rollen som en aldrende gangster i byen San Pedro som forsøker å gjenoppta kontakten med barna sine og gjøre bot for feil han har gjort i fortiden. Moland har tidligere laget thrilleren «Cold Pursuit» med Neeson i hovedrollen, en film som var en såkalt amerikansk «remake» av Molands egen norske suksess «Kraftidioten». «Thug» er skrevet av «Faster»- og «hell on Wheels»-manusforfatter Tony Gayton, med blant andre Ron Perlman og Yolanda Ross på rollelisten for øvrig og med Molands faste produksjonsdesigner Jørgen Stangebye Larsen på produksjonssiden.

«Thug»-produksjonen søker om 7,65 millioner, mens «The Gorge» søker om 7,2 millioner kroner.

Pål Sletaunes «Smuglere»

Fra før har avisen BT kunnet fortelle at den amerikanske HBO-serien «Succession» har søkt om norske insentivmidler. En episode av den kommende fjerde sesongen er innspilt i Norge, og serien skal etter planen lanseres på vårparten 2023.

Blant de andre på listen er «Smuglere», Pål Sletaunes lenge planlagte serie om livet til forfatteren og smugleren Arthur Omre. Søknaden er på 9 millioner kroner. Sletaune, sist sett på NRK med serien om 22. juli, har jobbet med ideen om en Omre-filmatisering i snart ti år. Utgangspunktet er Omres smuglervirksomhet under den norske forbudstida på 1920-tallet, som var bakgrunn for Omres roman «Smuglere». Serien får tittelen «The Adrenalist» på engelsk og skal ifølge Nordisk Film & TV-fond produseres av True Content Production Norway, og sendes på TV2 i Norge.

«The Last of Us»

Videre har Viaplay søkt om hele 50 millioner for innspillingen av fire episoder av den kjente krimserien «Wisting», nærmere bestemt episode 4-7.

Den mest beskjedne søkeren med sine 1,9 millioner er ingen beskjeden tittel når det kommer til stykket. «The Last of Us» er en bredt anlagt HBO-serie som bygger på det Playstation-suksessen fra 2913, og serieversjonen av spillet har premiere på strømmekanalen allerede i januar. Offentliggjøringen av søknadene sier ingenting om hva de enkelte spesifikt søker for, om det er innspilling av scener eller for eksempel etterarbeid, som var tilfelle med «The Black Panther: Wakanda Forever».

Insentivordningen tilbyr 25 prosent refusjon på utgifter internasjonale produsenter har ved innspilling av film og tv-serier i Norge. Dette gjelder produksjoner utført helt eller delvis i Norge, opprettet for å tiltrekke store internasjonale produksjoner til Norge, samt stimulere til at produksjoner med norsk hovedprodusent velger å gjennomføre innspillingen i Norge.

