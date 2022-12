«Historisk» når Kvelertak stiller på Tons of Rock til sommeren

Dermed blir Kvelertaks bandlogo stående øverst på neste års plakat sammen med helter og legender som Pantera, Ghost, Nightwish og Gojira.

– Interessen for den norske rock- og metallscenen har aldri vært større. At vi for 2023-festivalen kan løfte et norsk band som headliner til en av Skandinavias største festivaler er historisk, sier presseansvarlig i Tons of Rock, Lars Tefre Baade.

Kvelertak, Storm og The Dogs

Kvelertak er blant de 15 artistene som Tons of Rock tirsdag morgen offentliggjorde i sitt hittil største førjulsslipp. Det loves i tillegg både amerikanske punkrockfavoritter, britisk metalcore-fenomen og et trøndersk stjerneskudd på 13 år med internasjonal platekontrakt for sin metalcore.

Sistnevnte er artisten Storm, født i 2009 under navnet Leo Davadi Sundli, som i august slapp sin debut-EP «Invincible» etter først å ha startet opp i duoen Snøstorm. Han er sønn av Sveinung Sundli fra Gåte, og har etablert seg på den norske metallscenen på rekordtid.

Storm. Foto: Elisabeth Jakobsen (NTB kultur)

The Dogs gjør sin eneste konsert i Oslo sommeren 2023, ifølge festivalen. Det gjør de med sitt hittil største sceneshow, lover Kristopher Schau. Festivalkonserten kommer i kjølvannet av slippet på studioalbumet «Starvation» i slutten av mai, og The Dogs dropper sin vanlige vårturné.

– Release, hjemmebane og flere tusen publikummere foran scenen. Haha, lykke til med å skaffe meg en bedre julegave enn dette, lyder det fra Schau.

De norske rockerne har selskap i tirsdagens artistslipp av landsmenn som Vreid og Audrey Horne så vel som internasjonale navn som Architects, Halestorm, Soulfly, Napalm Death, Bury Tomorrow, Candlemass, MCC, The Bronx, Asking Alexandria og Fever 333.

Tons of Rock går av stabelen 22. til 24. juni 2023.

