Ukrainsk minister: – Boikott russisk kultur. Operaen: – Ikke aktuelt

«Å boikotte russisk kultur er et viktig steg. Vi snakker ikke om å kansellere Tsjajkovskij, men om å stanse framføring av hans verker inntil Russland stopper sin blodige invasjon. Ukrainske kulturscener har allerede gjort dette med ham og andre russiske komponister. Nå ber vi våre allierte om å gjøre det samme».

Dette skriver Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkatsjenko i en kronikk publisert i avisen The Guardian onsdag denne uka. Her tar han til orde for at vestlige kulturinstitusjoner nå bør la være å fremføre Kreml-godkjente russiske verk. Tittelen på kronikken er:

«Som Ukrainas kulturminister ber jeg dere om å boikotte Tsjajkovskij inntil denne krigen er over».

Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkatsjenko, her under intervju med Associated Press i Kyiv 6. september i år (Efrem Lukatsky)

20 utsolgte hus

I desember går Nasjonalballettens juleforestilling «Nøtteknekkeren» for utsolgte hus i Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika. Musikken til balletten «Nøtteknekkeren» er ett av de mest kjente verkene til den russiske komponisten Pjotr Tsjajkovskij (1840-1893).

Nasjonalballettens «Nøtteknekkeren» er en av Operaens mest populære forestillinger. Siden 1965 har over 750.000 sett Nasjonalballettens «Nøtteknekkeren», opplyste Operaen i en pressemelding foran årets forestillinger. Premieren var sist fredag, og alle de 20 forestillingene i desember er utsolgt. De siste to årene har «Nøtteknekkeren» ikke blitt spilt på grunn av koronapandemien.

Den Norske Opera & Ballett kommer ikke til å følge boikott-oppfordringen fra Ukrainas kulturminister, opplyser Operaens markedsdirektør Kenneth Fredstie.

Fra Nasjonalballettens forestilling «Nøtteknekkeren». Fra v. Elise Nøkling-Eide, Youngseo Ko, Johanne Wien Pedersen (Jörg Wiesner/Den Norske Opera & Ballett)

Operaen viser til retningslinjene vedtatt av Norsk Teater- og Orkesterforening i mars etter Russlands invasjon av Ukraina.

«Vi følger de prinsippene som Norsk teater- og orkesterforening har vedtatt i boikottspørsmål. Alt samarbeid med statsfinansierte kulturinstitusjoner eller utøvere som støtter regimet er stoppet. Samtidig har boikott og kansellering av kulturarven av historiske verker skapt i eller rundt Russland i en annen tid, ikke vært aktuelt. På samme måte har heller ikke bibliotekene uttrykt at de vil fjerne bøkene til Dostojevskij og Tolstoj» svarer markedsdirektør Kenneth Fredstie i e-post til Dagsavisen.

[ Ukrainsk nobelprisvinner vil ikke intervjues sammen med russisk vinner ]

I NTOs retningslinjer «Prinsipper for bruk av boikott ved scenekunst- og orkestervirksomheter» heter det bl.a.: «Kunst- og kulturfeltet forvalter en stor kanon av historiske verker skapt i eller rundt Russland, være seg musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler ikke boikott av denne kulturarven».

«Den Norske Opera & Ballett har derfor ikke vurdert å kansellere verker som for eksempel Nasjonalballettens Nøtteknekkeren eller Nasjonaloperaens Eugen Onegin, som begge har musikk av Tsjajkovskij skrevet på slutten av 1800-tallet. I forbindelse med kronikken i The Guardian uttrykker Royal Ballet, English National Ballet og London Symphony Orchestra tilsvarende vurderinger» skriver Fredstie videre.

Den ukrainske kulturministeren skriver i sin kronikk at Vladimir Putin bruker russisk kultur som et våpen i Russlands imperialistiske politikk. «Ledelsen i Kreml bruker russisk kultur til å rettferdiggjøre sin grusomme krig» skriver Tkatsjenko.

«Kronikken er en vond påminnelse om de forferdelige lidelser som Russlands politiske ledelse påfører det ukrainske folk», understreker Kenneth Fredstie i Den Norske Opera & Ballett.

[ Angrep den viktigste bombebasen i Russland: – Et prestisjenederlag ]

[ USA: Færre vil gi uforbeholden støtte til Ukraina ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen