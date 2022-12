Trailerne til Harry og Meghans nye Netflix-serie kritiseres for å bruke «villedende opptak»

I trailerne får bildene og opptakene følge av prins Harry og Meghan som snakker om å havne på sidelinjen i den britiske kongefamilien, og hvordan pressen forfølger dem. Flere av bildene er hentet fra arrangementer som ikke hadde noe å gjøre med det omdiskuterte paret, rapporterer BBC.

Et opptak som skal illustrere forfølgelsen av prins Harry og Meghan, viser presse som fotograferer Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat. Et bilde av en paparazzihorde, rett før et klipp der Harry sier «jeg måtte gjøre alt jeg kunne for å beskytte familien min», er hentet fra en Harry Potter-premiere – fem år før han møtte Meghan. Et opptak der menn med kameraer løper etter noen, er fra en urelatert kjendisrettssak og speilvendt i traileren.

Et bilde som skal illustrere hvor invaderende pressen er, viser fotografer i en såkalt pool da paret og sønnen Archie besøkte biskop Tutu. Pressen sto på plasser som prins Harry og Meghan hadde vært med på å bestemme.

Andre bilder later til å være beskåret for å vise hvordan paret sto i ytterkant av en kongelig begivenhet, mens de i virkeligheten sto foran og i midten – og nærmest dronning Elizabeth II.

– Svært slepphendte produksjonsverdier, sier en av veteranene blant britiske kongereportere, Jennie Bond, tidligere i BBC og sagt å ha kommet nær prinsesse Diana. ITV-programvert Lorraine Kelly beskrev bruken av bildene og opptakene som «bisarr».

Verken Netflix eller Sussex-parets produksjonsselskap Archewell har hittil kommentert medieoppslagene om bildebruken.

