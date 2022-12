Nobel-vinneren skrev om morens sykdom - i Stockholm for å motta prisen

Årets vinner av Nobels litteraturpris Annie Ernaux (82) holder sitt Nobel-foredrag onsdag klokken 17 i Stockholm. Selve Nobelprisen utdeles under den tradisjonelle Nobel-seremonien som finner sted lørdag i Stockholms konserthus.

Tirsdag ettermiddag var hun i Stockholm og møtte pressen hos Svenska Akademien i Börshuset.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg kunne få Nobelprisen, sa hun under pressekonferansen, ifølge svenske TT. Ernaux er den første kvinnelige franske forfatteren som får Nobelprisen, og under pressekonferansen konstaterte hun:

– Det hersker en skepsis til at en kvinne får Nobelprisen, en kvinne som dessuten skriver om en verden som ikke nødvendigvis er den man snakker om i fransk litteratur.

130.000 solgte

I Norge har Annie Ernaux solgt nærmere 130.000 bøker, ifølge forlaget Gyldendal, som opplyser at det kommer to Annie Ernaux-bøker på norsk i 2023.

I slutten av februar kommer «Jeg er fortsatt her inne i mørket», i norsk oversettelse ved Henninge Margrethe Solberg. Boka kom opprinnelig ut på fransk i 1997.

Dette er Annie Ernaux’ dagbok fra morens siste leveår, der hun skriver om hvordan det er å miste en mor til Alzheimer.

I februar kommer Annie Ernaux' «Jeg er fortsatt her inne i mørket» på norsk. Boka handler om morens Alzheimer-sykdom (Gyldendal/gnf)

Ernaux er blitt hyllet verden over for sine selvbiografiske bøker, der hun skriver om kjønn, klasse og kjærlighet, og med sosiologisk presist blikk analyserer maktstrukturer i samfunnet. «Også utenfor boksidene betyr det mye at en kvinne som skriver personlig erfart om elskov og abort får verdens høysthengende litteraturpris», fastslo Dagsavisens Gerd Elin Stava Sandve 6. oktober, da Nobelprisen til Ernaux ble annonsert.

Annie Ernaux tildeles Nobelprisen «for motet og den kliniske skarpheten hun avdekker det personlige minnets røtter, fremmedgjorthet og kollektive rammer med», het det i begrunnelsen fra Svenska Akademien.

Den politisk bevisste forfatteren vakte oppsikt verden over da hun i høst deltok i demonstrasjonene mot den franske regjeringens håndtering av klimakrisen. I demonstrasjonstoget gjennom Paris’ gater gikk Ernaux sammen med opposisjonsleder Jean-Luc Mélenchon.

Nobels litteraturprisvinner Annie Ernaux sammen med den franske opposisjonspolitikeren Jean Luc Melenchon under demonstrasjoner mot den franske regjeringen, 16. oktober i år (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)

To på norsk i 2023

Forlaget Gyldendal har gitt ut Ernaux i Norge helt siden 1993. Gjennombruddet for Ernaux i Norge kom i 2020 med utgivelsen av «Årene», en av Ernaux’ mest leste og omtalte bøker.

Ernaux er professor i litteratur, hun debuterte i 1974 med den dels selvbiografiske romanen «Les Armoires vides», og har siden utgitt 20 bøker. I 2022 kom hun med boken «Le jeune homme», utgitt på norsk i august, der hun skriver om sitt forhold til en 30 år yngre mann på slutten av 1990-tallet.

Hittil har Gyldendal gitt ut sju av Annie Ernaux’ bøker i norsk oversettelse. Forlaget har et langsiktig mål om å utgi alle Ernaux’ bøker på norsk. Det er ennå ikke bestemt hvilken som blir den andre Ernaux-tittelen fra Gyldendal i 2023, men den kommer til høsten, opplyser forlaget.

– Hun er en helt unik forfatter som skriver bøker som handler om oss alle, og hun har flyttet grensene for hva som regnes som et litterært språk. Hun skriver sylskarpt og vakkert, fra et folkelig sted, og bruker personlige erfaringer for å skildre oss alle og våre egne levde liv. Og bøkene hennes er stadig brennende aktuelle, uttalte Gyldendals sjef for oversatt skjønnlitteratur Cathrine Bakke Brolin, da Ernaux ble tildelt årets litteraturpris.

I august gjestet Annie Ernaux Oslo for første gang, på et fullsatt arrangement i Universitetets aula, flyttet fra Litteraturhuset etter stor pågang fra publikum. I september var det norsk premiere på filmatiseringen av hennes bok «Hendelsen».

ANNIE ERNAUX PÅ NORSK:

«Den unge mannen» (2022)

«Sommeren 58» (2021)

«Far»/«En kvinne» (2021)

«Hendelsen» (2020)

«Årene» (2020)

«En lidenskap» (1993, gjenutgitt i serien «Moderne klassikere», 2018)

