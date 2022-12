Annie Ernaux overrumplet av å få Nobels litteraturpris: – Et sjokk

På dagen to måneder etter kunngjøringen, møter årets nobelprisvinner i litteratur pressen i Stockholm før lørdagens prisutdeling og nobelfest. Nobelpris-nyheten har fått tid til å synke inn, men hvordan prisen påvirker hennes fortsatte forfatterskap er for tidlig å si, sier Ernaux. Og legger til:

– Jeg har ikke begynt å skrive igjen, jeg avbrøt det jeg var i ferd med å skrive, så jeg kan ikke si at det ikke påvirker skrivingen. Det er en stor begivenhet med et før og et etter, og akkurat nå er jeg i midten. Det eneste jeg kan si sikkert, er at det gir meg lyst til å skrive enda mer.

Hun vokste opp i et arbeiderklassehjem, og det var ingen selvfølge at Ernaux skulle velge litteraturens verden. Men da hun gjorde det, ville hun gjøre ting på sin måte.

Men at hun skulle bli nobelprisvinner i litteratur, det hadde hun aldri sett for seg.

– Det som har vært viktig for meg, er å gi ut bøker og få tilbakemeldinger fra leserne. Å forestille seg at man kan være den ene som blir valgt ut til denne prisen, ville vært pretensiøst på en måte som jeg ikke engang kan forestille meg. Det var et stort sjokk å få den, men også en ære, og jeg ønsker å være tydelig på målene mine når det kommer til forfatterskap, politisk- og sosialt liv, sier hun til TT.

Annie Ernaux regnes som en av Frankrikes viktigste nålevende forfattere, og her hjemme er det forlaget Gyldendal som gir ut hennes bøker.

[ Å skrive slik Annie Ernaux gjør, er modig ]