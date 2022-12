Piknik med Veronica Maggio

Tidligere i høst sto den svenske publikumsyndlingen Veronica Maggio på scenen i Oslo Spektrum sammen med Gabrielle. Nå er det klart at hun inntar en annen stor scene allerede neste sommer. Maggio blir et av toppnavnene på PiPfest, eller Piknik i Parken, den store byfestivalen i Sofienbergparken.

Veronica Maggio ble den første svenske artisten med over en milliard strømminger på Spotify, og har vært en av de mest populære popartistene også her i Norge etter gjennombruddet med «Måndagsbarn» og plater som «Satan i gatan». Blant hennes største hits er «Jag kommer» og «Sergels torg». Hennes sjuende album «Och som vanligt händer det något hemskt» ble sluppet i to omganger i år, hvorav siste del kom nå i november.

– Veronica Maggio er blant de mest ønskede artistene til festivalen over tid. Det er svært stas å få ønske henne velkommen til neste års festival i Sofienbergparken. Og med Tove Lo og Warpaint i samme slipp så er vi overbevist om at flere enn oss allerede kjenner på festivalfølelsen, sier Lars Tefre Baade, presseansvarlig PiPfest i en pressemelding.

PiPfest har altså sikret seg en annen svenske på plakaten ved siden av Maggio. Tove Lo, eller Tove Nilsson som hun egentlig heter, fylte Sentrum Scene i Oslo nå i november som en del av sin «Dirt Femmes Tour». Hun er også booket til Sofienbergparken. Også annonsert er amerikanske Warpaint, kvartetten fra California med Emily Kokal i spissen, kjent for sine energiske liveshow med psykdelisk, hard rock.

Fra før har PiPfest annonsert The Cardigans, Phoenix, Michelle Ullestad og 1975. Festivalen arrangeres 15. - 17. juni 2023.

