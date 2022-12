Norsk regissør på andreplass på den amerikanske kinotoppen

Det beskrives som «en solid åpning» av bransjenettstedet Box Office Mojo. Riktignok bød sist helg på ikke de største kinoinntektene, og ligger an til å bli den sjette dårligste kinohelgen i USA i år.

Men 13,3 millioner innspilte dollar for «Violent Night» – der David Harbour spiller voldsnissen som denger vettet ut av ranerne som inntar rikmannsfamiliens herskapshus på julaften – er «bedre enn forventet», heter det videre. Det holdt ikke hele veien til kinotoppen i USA – for der troner «Black Panther: Wakanda Forever» for fjerde helg på rad med 17,6 millioner dollar i inntekter.

Wirkolas nyeste film har gjort det bedre enn andre nylige sjangerfilmer som «The Menu» med ni millioner dollar og «Barbarian» med 10,5 millioner i sine åpningshelger.

Ute i verden spilte «Violent Night» inn drøye sju millioner dollar, noe som gjør at den klokker inn på i alt 20,4 millioner dollar i kinoinntekter i premierehelgen. Ifølge Box Office Mojo er det «en svært solid start» for en film med et budsjett på 20 millioner dollar.

Anmelderne liker den ganske godt, siden «Violent Night» får en score på 70 prosent på Rotten Tomatoes, og med B+ på CinemaScore faller den også i publikums smak stort sett. «Violent Night» spås god fremgang utover i juletiden.

