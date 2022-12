Sanger for frihet, mot tyranni

---

13. september ble 22 år gamle Mahsa Amini arrestert i Teheran for «ukorrekt» bruk av hijab. Hun døde i politiets varetekt tre dager etter. Iranske Mahsas Vahdat nye album «Braids Of Innocence», «Uskyldighetens fletter» ble spilt inn i sommer, før kvinner i Iran begynte å ta av seg hijaben og klippe håret i sterke protester mot Aminis død. Sangene går likevel rett inn i denne frigjøringskampen. Undertrykkelsen av iranske kvinner handler ikke bare om kleskodeks og hår, men er så altomfattende at de ikke har lov til å synge offentlig.

Vi hørte først Mahsa Vahdat da hun og søsteren Marjan var med på Kirkelig Kulturverksteds «Voggesanger fra ondskapens akse» i 2002. I 2007 kom de til Melafestivalen og fortalte oss om sin spesielle situasjon hjemme i Iran. – Musikk, og kunst har stor kraft. Derfor er den farlig for totalitære regjeringer, som vil at kunsten skal formidle deres egen ideologi. Men kunstens essens er frihet. Derfor er de redde for kunstnere, mente Mahsa og Marjan Vahdat. Siden 2018 har de ikke lenger kunnet reise trygt tilbake til hjemlandet på grunn av virksomheten sin.

I 2016 ga Mahsa Vahdat ut albumet «A Capella – The Sun Will Rise», som for å understreke underverkene en enslig stemme er i stand til å utrette. På det nye albumet kommer koret SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor) med og setter en ekstra spiss på sangene, under ledelse av Per Oddvar Hildre som har stått i spissen for koret i 50 år. Sammen med Ellen Bødker på harpe utgjør Vahdat og koret et formidabelt mangfold. Musikken er vakker og mektig, med både opprørsk, trøstende og utfordrende kraft.

Mahsa Vahdat har komponert sangene selv, og framfører dem på farsi. Tekstene er skrevet av hennes mann Atabak Elyasi, ofte høystemt poesi med mange storslåtte naturbilder. Tekstene er oversatt til engelsk i innleggsheftet. De engelske tekstene koret synger er skrevet av Erik Hillestad, inspirert av det opprinnelige innholdet. De forholder seg altså ikke til senere tids hendelser, men titler som «A Thousand Birds Will Chant Your Song», «The Tyrants Will Lose» og «I Came Free» gir klare føringer på de tidløse holdningene som ligger bak. En bekreftelse på at musikk i seg selv er farlig for autoritære regimer, med sitt uttrykk for frihet, uansett hva sangene handler om.

Mahsa Vahdat forteller i presentasjonen av albumet at flettene i albumtittelen er et minne fra hun var 11 år gammel og skulle besøke en onkel som satt fengslet for politisk aktivisme i Tehran. Etter den islamske revolusjonen var hodeplagg påkrevd for alle kvinner over ni år. Mahsas mor hadde laget en klynge av fletter av det tjukke håret hennes. Da de møtte onkelen som satt bak en glassvegg sammen med et titalls andre fanger, snek moren seg til å vise onkelen Mahsas fletter. For mennene ble glimtet de fikk av flettene som et streif av frihet. I «Braids Of Innocence» hører vi ropet om frihet med full kraft.

Mahsa Vahdat, SKRUK og Ellen Bødtker spiller i Kulturkirken Jakob i Oslo lørdag 3. desember.

Mahsa Vahdat & SKRUK: Braids Of Innocence (Kirkelig Kulturverksted)