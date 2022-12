Pop uke 48: Nå er det jul igjen

Det skjer noe med den mest spilte popmusikken i slutten av november. I en liten overgangsperiode er det de siste årenes mest populære sanger som dominerer. Da er det «...Chevy’n...», «Jeg glemmer deg aldri» og «Smilet i ditt eget speil» for fullt igjen. Julefestene har bare så smått begynt, og de store, gjerne litt sentimentale festslagerne får et nytt liv. Men bare i et lite tidsvindu før de ordentlige julesangene tar sin hevn, etter å ha blitt holdt utenfor hele resten av året.

Etter første søndag i advent er det fullt kjør. «All I Want For Christmas Is You», Kurt Nilsen, «Jul i svingen» og de andre som kommer om igjen år etter år, og som få kan konkurrere med. En aktuell førjulslek er «Whamageddon», der det gjelder å klare seg lengst mulig uten å høre «Last Christmas» med Wham. Veldig mange som hørte Nitimen sist søndag røyk ut der. Det vil si, konkurransen begynte visst ikke formelt før 1. desember, så vi får et nytt liv!

Markedet for mye spilte julesanger er altså vanskelig å komme inn på for nye deltagere. Det hjelper å ha vært med i en julekalender på TV, eller vært mye på TV ellers, eller bare være veldig godt kjent fra før. Man kan skjønne artister som synes de må forsøke likevel, for etter spillelistene å dømme ser det ikke ut til at folk hører på noe annet nå. Det er dessverre langt mellom de originale innfallsvinklene etter alle disse årene med julesanger, men det kan man jo si om kjærlighetssanger også, og de bare fortsetter å komme og komme.

Askild Hagen, en av Hedmarkens Sønner, "orker itte flere julesanger". Påstår han i hvert fall. (Ivar Kvistum)

Hedmarkens sønner: «Jæ orke itte flere julesanger»

Problemstillingen blir satt på spissen av Hedmarkens sønner og deres «Jæ orke itte flere julesanger». Med en hovedperson som ikke orker mer ribbe og surkål, og «engler som daler ned i skjul og alle som skal hjem til jul«. Dette er holdninger det er lett å forstå, og langt på vei samstemme i. Men i det siste verset får hovedpersonen høre om en kommende julekonsert med Staysman og Anita Skorgan, og da forsvinner alle motforestillingene. Og sånn er det på disse sidene også. Så her har vi hørt på julesanger igjen:

Synne Vo: «Desember»

Synne Vo har utmerket seg med en rekke av de beste norske sangene i år. «Desember» hander om å miste en hun er glad i, og håpe at det skal ordne seg til jul. «Der ute regne det/e telle dåggåne sia sist e hørte stemma di/og koss du kviskra navnet mitt», synger Synne Vo i denne rørende pianoballaden. Forbausende mange julesanger er opptatt av ensomhet og andre vanskelige sider av høytiden. Dette er hele sjangerens mest sympatiske trekk, og «Desember» med Synne Vo er et godt tilskudd til tradisjonen.

Moddi: «Nå kommer jula til alle»

Moddi er aktuell med sin protestvise mot VM i Qatar, men har også en ny julesang ute som ikke er overbegeistret for alt som foregår akkurat nå. «Nå kommer jula til alle», akkompagnert av Arktisk Filharmoni, er en fin versjon av en sang av Ellen Sofie Hovland fra 2014. Den begynner med svært betenkte betraktninger om jula, men blir vers for vers mer positivt innstilt til å finne en egen mening med høytiden. Sangen er også en del av forestillingen «Ujul», som har premiere på Nordland Teater denne helga, der Moddi har skrevet flere nye viser om fenomenet.

Sandra Lyng feirer nordnorsk jul med fire stemningsfulle sanger. (Truls Qvale)

Sandra Lyng: «Snøkrystalla/Når julefreden senker seg»

Sandra Lyng synger om trusselen fra den tunge mørketida, og gleden ved å komme heim til lys og varme. «Snøkrystallene» er en pianoballade, som litt unødvendig får et stort syntetisk snøvær rundt seg i løpet av de tidsriktige to og et halvt minuttene den varer. «Når julefreden senker seg» vant TV-konkurransen «Norges nye megahit» i fjor, i storslått nordnorsk atmosfære med både nordlys og storm, framført av Truls Svendsen og Charlotte Smith. Lyng var med å skrive sangen, og på denne innspillingen tar hun selv plassen til Svendsen (uten sammenligning for øvrig), mens Smith fortsatt er med. På EPen som heter «E du nord» legger hun til Kari Bremnes’ vise av samme navn, og Trygve Hoffs «Nordnorsk julesalme».

Gus Polden har laget en av sesongens fineste nye julesanger med "Stjerna". (Ignat Wiig)

Gus Polden: «Stjerna»

Gus Polden, August Stubø som han egentlig heter, er en av årets nye stjerner på pophimmelen. Han var nylig aktuell med «Så kom november», som fikk årets traurigste måned til å høres litt mer oppløftende ut. Forsiktige «Stjerna» er en vise om å være nyforelsket, og glede seg til å oppleve den kommende tida sammen. Den forblir pianoballade hele veien uten å blåse seg overdrevet opp, bare med et tynt hvitt teppe av synth mot slutten.

No. 4: «Kommer du 2. juledag».

No. 4 har vært faste leverandører av fine, nye julesanger siden 2014, da de kom med nydelig omtenksomme «Hvis det var meg» om den store ensomheten. Sangene deres har rommet alle julas stemninger. Årets bidrag med «Kommer du 2. juledag» er langt mer lettsindig. Her mangler det ikke noen å feire med, dette handler om å slippe unna familien og møte noen som er mer spennende. «Teller timer til jeg kan gå/forlate dette synkende skipet/slutte å spille snill pike/finne deg og hele kongeriket». Utfordringen til No. 4 nå må være å finne på noe fornuftig å synge om 4. juledag også. Der er det en udekket nisje!

Janove: «Carnaby jul»

Denne har vi skrevet om før, siden den kom allerede i oktober. Janove Ottesen fra Kaizers Orchestra visste selvfølgelig at han kom til å ha andre ting å lansere i november. Sangen er inspirert av hans kones fortellinger om juleturer til London i barndommen, og spilt inn med Trond Bersu og Kristoffer Bonsaksen fra Highasakite. De som er godt orientert i julepopens historie kan forbinde dette med Ray Davies og Chrissie Hyndes erindringer i «Postcards From London», men Janoves kommer også med et minne om David Bowie og Bing Crosby og «Little Drummer Boy»,

Matilda Gressberg feirer jul hjemme med reinsdyret sitt. (Teo Bachs)

Matilda: «Every Christmas»

Matilda Gressberg har vært med på disse sidene med flere av sine singler i år, to av dem i etterkant av Pride-drapene i sommer. Nå kommer vinteren, og i «Every Christmas» kommer hun med et fromt ønske om å legge bekymringene bak seg, og synke inn i den fredelige stemningen hun husker fra barndommen: «I never wanna grow up and lose the magic it’s got». En mer julete produksjonen hadde gjort seg, men dette er romantisk så det holder, og med 19 ganger «Christmas» i teksten får vi med oss budskapet.





Eva Weels Skram: «Tid med mjuke pakkar»

Marte Eberson: «Have Yourself A Merry Little Christmas»

Eva Weels Skram har sikret seg en evig julehit med «Selmas sang» fra TV-julekalenderen «Snøfall». Dette kommer til å forsterke seg når NRK sender serien i reprise i år. Den nye julesangen til Skram som skal forsøke å ta opp konkurransen er «Have Yourself A Merry Little Christmas», med Trygve Skaugs norske tekst som på nynorsk blir «Tid med mjuke pakkar». Samtidig kommer Marte Eberson med en versjon på engelsk, framført så sakte og stille at det går an å høre snø falle. Hvis snøen kommer, da. Eberson synger originalteksten som Judy Garland framførte i filmen «Meet Me In St. Louis» i 1944, en drøm om bedre tider, med linja «until then we’ll have to muddle through somehow» i stedet for den senere så vanlige «hang a shining star upon the highest bough». For den som hører godt etter er dette sterk aktuelt i 2022.

Glomma Pop: «Here Comes The Snø'n»

Gruppa Glomma Pop kommer fra Fredrikstad, med Fredrik Gretland fra grupa Sweden og gjenforente Ricochets i spissen. Sist vi hørte fra Glomma Pop var i sommer med «Sett båten på vannet», og her er de med enda en trivelig sesongbetont sang. Som tittelen antyder er dette en vri på «Here Comes The Sun» med The Beatles, skrudd sammen på en måte som sannsynligvis er nøyaktig så snedig at de slapp å be om lov. (Dette virket ikke for den snedige parodien The Rutles, som måtte punge ut med halvparten av komponisthonorarene i sin tid.)

Darling West: «Old Man»

Den nye singelen til Darling West er ikke egentlig en julesang, men den er veldig god. Vi tar den med her siden den kommer sammen med nyheten om at gruppa har fått tildelt den tradisjonsrike lillejulaftenkonserten på NRK1 i år. Her kommer de med gjester på rekke og rad, Sivert Høyem, Jarle Bernhoft, Dagny, Malin Pettersen, Kamara og Odd Nordstoga. Dette kan fort bli julas musikalske høydepunkt i 2022.

Overskriften «Nå er det jul igjen» er hentet fra en vise med Arild Nyquist og Trio Tre fra albumet «Kalde øl og heite jenter» fra 1985, basert på hans dikt fra 1972. Må høres!