Til Roskilde og Tons of Rock: – Et nytt nivå av et brennende helvete

Det feministiske svartmetallbandet Witch Club Satan har vakt oppsikt både i Norge og internasjonalt for sine teatralske konserter med hekseritualer, nakenhet, blod og ekstrem svartmetall. Når Roskilde-festivalen og vår hjemlige Tons of Rock nå annonserer nye artister, er det med trioen på plakaten. Samtidig utgir trioen ny musikk nå i desember.

– Å få mulighet til å ikke bare spille på en, men to av de er desidert største festivalene i Skandinavia, er en tenåringsdrøm. Hadde vi hørt rykter om at det skulle skje for et år siden hadde vi ledd oss i hjel, sier bandet som består av Johanna Holt Kleive på trommer, Nikoline Spjelkavik på gitar og Victoria Fredrikke Schou Røising på bass.

Witch Club Satan har ikke holdt på mer enn et drøyt år. De begynte som et teaterprosjekt før de inntok musikkscenene med sin nyfeministiske svartmetall som har fått Mayhems Jørn Stubberud til å uttale at bandet er «det nye som svartmetallen trenger nå». Konserten på Kafé Hærværk under Bylarm ble her i Dagsavisen beskrevet som en rituell performance og konsert, hvor «avkledd energi, mørke og hedenske symboler, feministisk konfrontasjon, blod, liksminke og mye inspirasjon fra så vel heksetradisjonene til den skitneste og tidligste norske svartmetallen gjorde seg gjeldende».

Feministisk svartmetall

Så langt har de spilt på de mindre teaterscenene eller konsertscenene som for eksempel Bylarm. Med festivaler som Tons of Rock og Roskilde er det et helt annet og mye større format de skal inn i.

– Witch Club Satan er et prosjekt der de visuelle elementene får stor plass. På disse store festivalscenene er det klart vi må finne et nytt gir, og vi har allerede altfor mange ideer. Det vi i alle fall kan love er at vi ikke skal spare på kruttet, og at folk som kjenner Witch Club Satan fra før kan glede seg til et nytt nivå av et brennende helvete, sier bassist Victoria Røisnes til Dagsavisen.

Witch Club Satan er klare for Nordens største festivaler. (Helge Brekke)

– Hvilket budskap vil dere ha med dere for et publikum som kanskje ikke vet så mye på forhånd om hvem dere er, hva dere står for og hva estetikken i bandet uttrykker?

– Witch Club Satan er et kunstprosjekt, et feministisk svartmetallband og en bevegelse som alle som vil være en del av er velkommen inn i, sier Røisnes. – Den alarmen vi vil være, og den energien vi vil få ut, er fortsatt kjernen i Witch Club Satan. Vi tror ikke at vi trenger å fortelle publikum hva de skal oppleve, eller få ut av en konsert, men stoler på at de som kommer vil ta del i den energien sammen med oss.

Til Roskilde

Roskilde er Nord-Europas største festival, og har fra før av annonsert blant andre norske Karpe på neste sommers plakat. Tons of Rock er i sammenhengen en mer rendyrket festival for all slags hardrock og metal, og domineres av i hovedsak mannlige artister med få innslag av kvinnelige band. Witch Club Satan vil i sammenhengen utgjøre en åpenbar feministisk «motkraft».

– Folk vil enten elske eller hate det. Noen synes nok det er provoserende at vi spiller så primitivt og blander inn teatrale elementer, noen synes nok vår eksplisitte feminisme er vanskelig, eller har helt andre grunner til ikke å like prosjektet. Samtidig opplever vi at de som liker det, virkelig liker det, og at Witch Club Satan treffer noe annet i dem enn det andre band gjør. Det er enormt spennende at folk har så sterke følelser rundt oss, sier Røisnes.

Witch Club Satan på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Bandet sier de ikke har til hensikt å slutte med scenekunst selv om de nå utgir mer musikk og skal spille på de store festivalene, som blir en sterk kontrast til forestillingen de nylig har spilt på teaterscener som Black Box i Oslo og BIT Teatergarasjen i Bergen.

– Den 13. desember slipper vi ny singel. «Solace Sisters» er lyden av et lys som hensynsløst skjærer gjennom denne mørke Lucianatta. Vi mener at lyset kan være like brutalt som mørket, mener Røising, og legger til: – Nihilismen, romantiseringen av død og undergang representerer gjerne det svarte i den tradisjonelle svartmetallen. Vi er ikke så interessert i håpløshet som konsept, ei heller mørket alene. Lyset, livet og håpet er kanskje like brutalt som sin motsats i vår tid. Det er enormt ubehagelig å se vår verden fullt opplyst. Likevel ønsker vi å invitere våre lyttere inn i det brutale håpet, fastslår Røisnes.

Fra før har Tons of Rock annonsert band som Pantera, Ghost, Behemoth, Nightwish, Gojira og norske TNT. Også norske Mayhem, Witch Club Satans mentorer og blant black metal-sjangerens grunnleggere, er booket til neste års festival som går av stabelen på Ekebergsletta i Oslo 22. til 24. juni, helgen før Roskilde-festivalen i Danmark åpner med blant andre Blur og Queens Of The Stone Age på plakaten.

