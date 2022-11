– Vi må slutte å snakke om mangfold

– Etter tretti år i dette landet, vil vi gi noe tilbake til folket som hele tida har støtta oss, slik at vi har klart å overleve her helt siden 1992, sier Cliff Moustache til Dagsavisen.

Han er grunnlegger av og kunsterisk leder for Nordic Black Theatre i Oslo.

– Vår gave er forestillingen «Ruth Reese – Give Me a Crown». Det er en helt utrolig spennende historie om sangeren og menneskerettighetsforkjemperen Ruth Reese. Hun kom til Norge på 1950-tallet, og ble en utrolig viktig stemme her, helt til hun døde – på scenen – i 1990, sier Moustache.

Gratis billetter

Nosizwe Baqwa i tittelrollen i «Ruth Reese - Give Me a Crown», som er Nordic Black Theatres 30-årsgave til alle. (Ingrid Fadnes)

Forestillingen spilles på Scene 2 på Operaen i Bjørvika, 6. og 8. desember. Cliff Moustache har selv regien, mens Nosizwe Baqwa synger tittelrollen som Ruth Reese. De andre rollene spilles av Mariama Ndure, Jason Nemor Harden og Kristiane Nerdrum Bøgwald.

[ Anmeldelsen av stykket: «En unik og personlig historie gjøres relevant og dagsaktuell» (+) ]

– Det er helt gratis, men folk må huske å hente ut billetter via Operaens billettsystem, fra og med mandag 28. november, sier Nordic Black-grunnleggeren.

[ «Jeg ble ikke politisk aktiv som 16-åring fra Groruddalen for å kjempe for lavere skatt for laksearvinger» skriver høyrepolitikeren. Ja, du leste riktig. Høyre ]

Ville banke skuespiller

Nordic Black Theatre er en stiftelse som både produserer egne forestillinger, og samarbeider med andre. Målet er og har hele tida vært å utvikle unge multikulturelle kunstnere på og bak scenen.

– Mye har forandra seg siden 1992. Grünerløkka er noe annet i dag enn da, sier Cliff Moustache.

[ Noziwe Baqwa: – Mange av kampene Ruth Reese kjempet, kjemper vi fortsatt (+) ]

Han ler idet han tenker tilbake til 1993, da en skoleklasse fra Tøyen var invitert til å se oppsetningen av James Baldwins «Blues for Mr Charlie»:

– Da en skuespiller fra Afrika og en fra Norge kom i konflikt, altså som del av stykkets handling, løp ungdommene opp på scenen for å hjelpe til med å ta den hvite skuespilleren, haha! Det glemmer jeg aldri. Wow, husker jeg at jeg tenkte, nå gjør vi noe interessant, når unge mennesker engasjerer seg sånn! Vi fikk selvsagt stoppa dem før noe skjedde. Heldigvis, haha!

[ Snart jul! Her er oversikten over hvilke julekalender du ser hvor ]

Multikultur...

Han ler generelt mye, teatergründeren. Vil heller se muligheter enn problemer.

– Man kan ikke vente på mirakler. Man må skape dem selv, sier Cliff Moustache.

– Mye er endra på tretti år, men mye er likt også. Vårt mål er fortsatt å berike teaternorge. Vi vil gi muligheter til unge mennesker, slik at de kan etablere seg som kunstnere innen film og teater. Vi har oppnådd en del resultater, sier han.

[ Zeshan Shakars «De kaller meg ulven» er årets beste bok, mener norske bokhandlere ]

... men «mangfold»?

Mariama Ndure spiller Amaya i forestillingen. (Ingrid Fadnes)

Men det er arbeid igjen å gjøre.

– Vi må slutte å snakke om mangfold. Vi må heller endre landskapet! Forandre på faste strukturer. Åpne opp for at alle i det norske samfunnet skal få leve og jobbe som de ønsker! sier Moustache.

– For hvem er dette «mangfoldet»? Er det kun oss utlendinger? Eller er det alle i Norge? Vi trenger reell endring slik at alle får være med. Det tok lang tid å få kvinnelige regissører, kvinnelige teatersjefer. Men endringene kommer når mange nok innser at endringene innebærer en berikelse, sier Cliff Moustache.

[ Han er kun 37. Men om fire år må han pensjoneres, enten han vil eller ikke. Det er Silas imot (+) ]

Stafett

Han regner med å holde på i mange år til. Selv om planen er å gi stafettpinnen videre.

– Nordic Black Theatre behøves ennå, for den nye generasjonen som har lyst å fortelle sine historier. Historier om Oslo i dag, nye og annerledes enn de gamle. Mitt ønske er å sitte i publikum. Jeg vil være vitne til at unge mennesker kjenner seg stolte av å bli scenekunstnere. At de overtar stafettpinnen, og kjærligheten til teateret, sier Moustache.

[ Han er blitt en lovlydig mann med tidsklemme og allværsjakke. Men i mange år ledet Ghulam Abbas Norges farligste forbrytergjenger, B-gjengen (+) ]

[ Flere kulturnyheter, anmeldelser og intervjuer om scenekunst, musikk, filmer, bøker, TV og kunst i Dagsavisens kulturseksjon ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen