– Støtten fra det nordiske filmfeltet er en viktig markering

– Vi kan ikke lenger sitte og se på, skriver den iranske regissøren Ali Parandian i en pressemelding sendt ut tirsdag ettermiddag.

Tidligere i høst skrev Dagsavisen om Ali Parandians initiativ til et opprop i norsk filmbransje. «Vi inviterer alle som tror på frihet og likhet til å stå solidarisk med de modige kvinnene i Iran» heter det i oppropet som Parandian sendte rundt til sine kolleger og kontakter i nordisk filmbransje, og publiserte på nettstedet opprop.net.

Nå har 650 nordiske filmskapere signert oppropet til støtte for protestene i Iran, som kulturminister- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen vil motta torsdag 24. november klokken 11.00, fra Ali Parandian, skuespiller Forouzan Jamshidnejad og Norsk filmforbund. Trettebergstuen er ansvarlig statsråd for både kultur og ytringsfrihet og bes formidle budskapet til resten av regjeringen og sine nordiske kollegaer.

Dømt til døden

Da Dagsavisen snakket med Parandian i høst, var det fire uker siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i iransk varetekt, etter å ha blitt arrestert for å gå uten hijab. Det satte i gang omfattende demonstrasjoner over hele Iran.

– Den første dagen med opptøyer satt jeg foran tv-en og gråt. Til slutt måtte jeg gjøre noe. Det ble et eksistensielt spørsmål for meg. Hvordan kan jeg leve med meg selv hvis jeg ikke handler nå? Et opprop blant det nordiske filmmiljøet tenkte jeg kunne være en start, sa Ali Parandia til Dagsavisen den gang.

Siden har protestene og brutaliteten fortsatt i Iran. Etter at regimet åpnet for dødsstraff for arresterte demonstranter, har allerede én person blitt dømt til døden.

Den norsk-iranske skuespilleren Forouzan Jamshidnejad spiller en av de sentrale rollene i filmen «Holy Spider», som ble vist som en del av filmfestivalen Film fra Sør i Oslo.

– Vi kan aldri vite hvor dypt drapstruslene stikker. Kanskje vil de iranske myndighetene først og fremst skremme. Men man vet aldri. De kan også gjennomføre truslene, for å sette et eksempel. Det islamistiske iranske regimet har folk overalt. Også i Norge, sier skuespiller Forouzan Jamshidnejad i et intervju med Dagsavisen tidligere i november.

Hun er født og oppvokst i Iran, men kom til Norge som flyktning for rundt ti år siden.

650 filmarbeidere, regissører og bransjefolk har skrevet under på oppropet, blant dem flere enn 500 nordmenn, og oppropet har fått med Oscar-regissører fra både Danmark og Norge. Thomas Vinterberg, som vant Oscar for beste utenlandske film i 2021 med «Ett glass til» er en av dem som har skrevet under. En annen er danske er Lone Scherfig, Oscar-nominert til årets film i 2010 med «An Education». Fjorårets norske Oscar-kandidat, Joachim Trier, har skrevet under, det har også hans faste manuspartner, regissør Eskil Vogt.

Yrkesforbud

Drapet på Mahsa Amini utløste demonstrasjoner over hele Iran, i et omfang som det iranske regimet ikke har sett tidligere. En rekke steder har bevæpnet politi skutt mot demonstranter. «Vi må stille oss solidariske med de tapre kvinnene og demonstrantene i Iran, og bruke stemmene våre for dem», står det i oppropet.

I sommer kom nyheten om at den opposisjonelle filmskaperen Jafar Panahi må sone en dom på seks år etter at han protesterte mot arrestasjonen og fengslingen av sin kollega, rasoulof. Panahi soner nå straffen sin i det beryktede Evin-fengselet.

Til sammen skal flere enn 100 iranske filmskapere samt andre kulturarbeidere ha fått yrkesforbud i Iran, og mange er sendt i fengsel, ifølge iranske medier. For Parandian er alt som kan sette større fokus på det som skjer i Iran, og det som kan føre til demokrati i Iran, ekstra viktig nå.

– Derfor er støtten fra det nordiske filmfeltet en viktig markering. Vi kan ikke lenger sitte og se på. Det er nå vi må protestere, og kaste lys på dette mørket som hver eneste dag utspiller seg mens vi lever i trygghet i Norge. Vi må sørge for at grusomhetene ikke kan fortsette i det skjulte, skriver Parandian i pressemeldingen.

Han har studert ved Den norske filmskolen på Lillehammer og vant i 2018 Amanda-prisen for beste kortfilm, «No man is an island». Han har satt arbeidet med sin spillefilmdebut «Ingenmannsland» på pause mens protestene i Iran fortsetter.

Drapet på Mahsa Amini var dråpen som fikk begeret til å renne over, skriver Mina Torabzadegan. Bildet er fra en demonstrasjon utenfor det iranske konsulatet i Istanbul. (YASIN AKGUL/AFP)

Mål om demokrati

Så langt er 17.473 mennesker arrestert, totalt 434 er blitt drept, blant dem 60 barn. Det har frem til nå vært over 1.064 landsdekkende protester med 155 byer og 142 involverte universiteter. Kun 3.060 av alle de arresterte er blitt identifiserte, resten er blitt kidnappet av regimet. Fire personer er allerede meldt henrettet utover de som er blitt drept i gatene og i fengslene, ifølge pressemeldingen.

– Det fremste målet er at det iranske folket får demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet, religionsfrihet, og en sekulær stat med et etisk oljefond som tar vare på alle sine borgeres rettigheter, sier den norsk-iranske regissøren Ali Parandian.

– Kampen mot diktaturet fortsetter, tross brutaliteten og grusomhetene. Motstanden er sterkere enn noensinne. Det er takket være motet og styrken unge iranere viser. Med livet som innsats. Vi hyller dem og støtter dem med hele vårt hjerte, legger han til.

