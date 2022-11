Richochets tilbake med nytt album etter 17 år: – Som å tråkke opp nye stier

24. november kommer en forsmak i form av singelen «Shooting Star», før det vanker album på nyåret – fulgt av en klubbturné til Trondheim, Tromsø, Steinkjer, Fredrikstad og Oslo i februar.

Det blir Ricochets fjerde album – og det første siden 2005.

Safarifølelse

Ricochets dukket opp i 1998, og siden ble det noen runder frem og tilbake. Sommeren 2006 meldte de at det var slutt for andre gang. Om urversjonen skrev en anmelder at de var «et band som hugget seg inn i berget med tre skiver av skyhøy kvalitet, før det hele var over».

Trilogien «Slo Mo Suicide» (2000), «The Ghost of Our Love» (2003) og «Isolation» (2005).

I 2019 var det duket for mer Ricochets igjen. Det førte til karakteristikker som «bandet med norgesrekord i utøvelse av kunstformen implosjon og gjenforening», som Norway Rock Magazine skrev. Da var det snakk om festivalkonserter.

– Å spille sammen live igjen føltes så bra og riktig. Som en slags safari på gjengrodde stier, sier Trond Andreassen om å vende tilbake til gamlebandet.

[ O’ bok med din glede: Sara Hjardar anbefaler litterære julegaver ]

Nytt album på gang

Han har i mellomtiden frontet band som Navigators, også det oppløst, før den kruttsterke rockevokalisten i fjor slo seg sammen med Valentourettes for en ny skive – rett og slett fordi han «trengte et rockeband til sine nye låter», fortalte Andreassen til NTB da.

Nå er det altså på gang et nytt album tilbake under Richochets-banneret. Tittelen er «Closer to the Light», ifølge omtalen bygget videre på samme grunnmur som tidligere: Garasjerock, soul, 50’s, swing og rock-noir.

– Det å gå i studio sammen og spille inn et nytt album, føltes som å tråkke opp nye stier, fortsetter Trond Andreassen sin fremkomstanalogi.

Inspirerte ham

Dagens Ricochets består av originalmedlemmene Andreassen, Knut Øyvind Olsen på bass og Svenn Poppe Jr på piano og orgel fremdeles om bord, mens Fredrik Gretland på gitar og Johan Edvardsson på trommer kom til i 2019. Og de får «skylden» av Andreassen med ord som dette:

– Som en forfriskende drink har Fredrik og Johan gitt både glød og inspirasjon til å skrive nye låter.

Trond Andreassen komponerer mens tekstene fortsatt er ved Christian Bloom, som har skrevet låter for Andreassen siden starten på Ricochets.

[ Kompani Lauritzen-Julian: - Jeg tror jeg klarer meg bedre som fisker enn som soldat ]

[ Biblioteket skreddersyr gratis julekalender til barnefamilier ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen