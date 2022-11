Skuespiller Cengiz Al vant «Skal vi danse: All Stars»

– Hvordan skal man sette ord på det akkurat nå? Det er helt sinnssykt. Når jeg endelig står her og har klart det med Rikke, det har vært en helt spinnvill reise. Nå har vi klart det, sier Al til kanalen etter at seieren var et faktum.

De to fikk flest stemmer i finalen hvor de konkurrerte mot treningsprofilen Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine», og dansepartner Santino Mirenna.

Begge parene har lagt 13 uker med dans bak seg. I finaler fremførte de tre danser hver.

