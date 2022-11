Skrev rå TV-serie inspirert av egen ungdomstid

Den nye, norske serien får premiere 25. november på TV 2 Play, og i rollene ser vi Jakob Oftebro som Freddy Hælvette, Lea Myren som Monica, Kristian Repshus som Tommy – og Martin Øvrevik som Pål.

– Hovedkarakteren Tommy er en rastløs sjel. Når han ikke kan trene på grunn av diverse skader, blir han henvist til et liv på gutterommet – med altfor mye oppdemmet energi, sier serieskaper Kenneth Karlstad.

Serien er inspirert av hans egen ungdomstid, og Karlstad sier Tommy har noen anstrøk av ham selv, på den tiden.

– Det som skjer med Tommy i de tre første episodene, minner mye om det som skjedde med meg da jeg var på samme alder. Så jeg kan gå god for at dette er en realistisk skildring av en ungdoms vei inn i et belastet miljø, utdyper serieskaperen.

Kids in Crime Serien "Kids in Crime" handler om tre ungdommer, spilt av Martin Øvrevik, Kristian Repshus og Lea Myren. Også Jacob Oftebro (midten) er sental i serien som er skapt av Kenneth Karlstad (til høyre på bildet. (Terje Bendiksby/NTB kultur)

En varm hilsen

Karlstad sier han har hatt en slags visjon om å få fram datidens holdninger til ungdommer, på det såkalte skråplanet.

– Jeg mener det var en veldig svart-hvitt-tenkning, og foreldrene fikk skylda dersom ungdommen deres havnet litt utpå. Jeg kjenner meg ikke igjen i akkurat det, og jeg hadde lyst til å si noe om at det finnes veldig mange ulike grunner til at folk går den veien.

Mest av alt håper Kenneth Karlstad at serien føles som en slags varm hilsen til ungdommer som føler at de ikke passer inn.

– Jeg vil at serien skal underholde. Samtidig sniker vi nok inn et budskap om at unge med utfordringer, altfor ofte dyttes enda lenger ut på kanten – av samfunnet.

Serieskaperen håper videre at TV-serien får til en balanse.

– Ingen orker at det er for mørkt. Så derfor har vi også tilført både humor og kjærlighet. Og absurditeter.

[ Dropper taxitråkket i Farmannsgate - setter opp to nye ]

Tidsreise

Rent estetisk er serien en skikkelig tidsreise: Furupanel, skai-møbler, hard sminke og store bukser er på plass.

– Noen av scenene er spilt inn på VHS, og den kornete stilen gjør at enkelte frekvenser ser ut som rene hjemmevideoer. Det skaper et autentisk preg, sier Jakob Oftebro – som er glad for å få portrettere narkobaronen med det fengende navnet: Freddy Hælvette.

– Jeg vil ikke kalle ham psykopat, men han er jo skada og preget av ting – og langt fra byens beste barn. Det kan vi slå fast, sier skuespillerne om karakteren. Og røper at han måtte jobbe litt for å overbevise Kenneth Karlstad om at han virkelig kunne spille den hardbarka narkobossen.

– Kenneth lurte på om jeg hadde en sånn bad guy i meg. Men for meg framsto rollen som Freddy som en veldig spennende utfordring.

Også han mener det er en sår undertone i det beintøffe universet.

– Alle husker folk fra oppveksten som ikke hadde det så greit hjemme, som måtte henge andre steder på kveldene. Likevel ble de ikke vist noen nåde når det kom til lekser og innleveringer. Det ble stilt samme krav, og jeg syntes ikke det var fair. I dag hører jeg om ungdommer som får tilbud om leksehjelp og lignende, så kanskje har vi kommet et stykke videre, sier han. Og tror ikke serien glorifiserer gangsterlivet.

– Ingen får lyst på livet til disse karakterene, slår han fast.

I rollene ser vi Jakob Oftebro i rollen som Freddy Hælvette og Lea Myren som Monica. ( TV 2 Play/NTB kultur)

[ – Det er i realiteten ikke noe nytt om NRKs eiendommer i Gamlebyen. Vi slukker lysene og låser døren ]

Dronningen av amfetamin

En vi virkelig får sympati med i serien, er Monica, spilt av Lea Myren. Mange vil kjenne henne igjen fra seriene «Familien Lykke» og «Jenter».

– For meg har det å få spille Monica vært et slags ønskeprosjekt. Det er en kvinnerolle med så mange ulike og mørke lag, sier hun, og legger til:

– Hun har en tung bakgrunn, samtidig som hun klarer å stå oppreist på to bein. Hun er en som overlever, en som kjemper.

Myren synes serien tegner et ærlig bilde av hvordan livet kan arte seg i harde ungdomsmiljøer.

– Men vi viser også konsekvensene, og det er viktig, forklarer hun. Og mener det er flere grunner til at vi skal velge å se «Kids in Crime» i en stadig tettere seriehøst.

– Her får du utfordret komfortsonen din. Og selv om det er alvorlig tematikk i front her, så skinner det også mye humor igjennom. Og du får se en serie som er ulik alt du har sett til nå.

– Dessuten sitter du kanskje tilbake med litt ny innsikt om ting det kan være vanskelig å forstå – og snakke om, sier hun avslutningsvis.

[ Halvor Johansson er Norges yngste gubbe ]

[ Julian Rassat: – Jeg var klar for hat og dritt ]

(©NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen