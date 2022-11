Utlyser konkurranse: Vil ha politisk thriller på kino

«Vi på Maipo Film ønsker å se flere norske politiske thrillere på kino. Vi mener at både historiene, og fortellerne av dem, finnes der ute. Kanskje er du en av dem?»

Slik lyder det i utlysningen til Maipos manuskonkurranse.

Maipo er blant Norges ledende filmprodusenter, med kinosuksesser som «Elling»-filmene, «Askeladden»-filmene og de nye Flåklypa-filmene. De siste årene har de fått milliontall på NRK og internasjonale priser for dramaserien «Lykkeland».

Men administrerende direktør Synnøve Hørsdal savner en ting:

– Det har knapt vært norske politiske thrillere på kino i de 20 årene jeg har drevet Maipo, sier Hørsdal.

Derfor har Maipo nå utlyst konkurranse om beste politiske thriller. Det er sjelden man ser manuskonkurranser i norsk film, men Hørsdal mener nytenkning må til.

– Dette er en uvanlig måte å rekruttere på, og jeg synes dette er gøy. Som produsent må man jo kunne gå aktivt ut for å få fram filmer en har lyst til å lage, sier hun.

Vinneren av Maipos manuskonkurranse får 100.000 i utviklingsmidler, og hele produksjonsselskapets utviklingsapparat med seg på laget. Målet: «Å sette en ny standard for den politiske thrilleren på kino i Norge» skriver Maipo i utlysningen.

Spenning på Svalbard

Fra den norske thrilleren «Orions belte» (1985) (IMDB.com)

Kaldkrigs-thrilleren «Orions belte» (1985), der Helge Jordal og Sverre Anker Ousdal jages av russere på Svalbard, ble en av 1980-tallets store norske kinosuksesser. Siden har det vært langt mellom de politiske thrillerne i norsk kinofilm. Det siste eksemplet var «Kings Bay» (2017), om gruveulykken på Svalbard som krevde 21 menneskeliv og førte til at Gerhardsen-regjeringen gikk av. Filmen fikk brukbar mottakelse, men nådde ikke de store publikumsmassene. Maipos Ståle Stein Berg og Synnøve Hørsdal gir likevel «Kings Bay» honnør for et godt forsøk, og satser friskt videre.

Fristen for bidrag til manuskonkurransen er 1. desember. Hvis de får inn gode nok manus, håper Maipo på å ha en ny norsk politisk thriller på kinoene i løpet av 2024.

– Jeg har fått mange interessante henvendelser allerede, både historiske fortellinger og dagsaktuelle temaer. Hva slags temaer vi ønsker oss, vil jeg ikke si noe om her, da får vi inn bare det vi bestiller. Vi vil heller bli overrasket, sier Ståle Stein Berg, utviklingssjef i Maipo. Han har bakgrunn som manusforfatter selv, og kom til Maipo fra Norsk filminstitutt (NFI), der han bl.a. var spillefilmkonsulent og innstilte på hvilke prosjekter som skulle få støtte.

– Thrillersjangeren er underbrukt i norsk film. Det er en sjanger man både la seg inspirere av, låne trekk fra, eller gå helt inn i. I min tid i NFI fikk jeg inn få bud på thrillere. Det mangler ikke på personlige, introspektive fortellinger i norsk film. Og det er vel og bra. Men vi har lyst til å dytte i en annen retning med denne manuskonkurransen, sier Ståle Stein Berg.

– I debatten om norsk film er det mange som etterlyser repertoaransvar fra NFI. Det er feil sted å rette kritikken. Prosjektene bør komme fra produsentleddet, sier Berg.





TV-drama har tatt over politikken

Under produksjon nå i Maipo er tredje sesong av suksesserien «Lykkeland», som skildrer det norske oljeeventyret gjennom 1970- og 80-tallet. Manuset til tredje sesong ligger på Høidals skrivebord, og innspillingen tar til i mars 2023.

Pia Tjelta som Ingrid Nyman i «Lykkeland», sesong 1 (2017). (Petter Skafle Henriksen/Petter Skafle Henriksen, NRK/Maipo Film)

– «Lykkeland» har noen elementer av spenningsfilm, særlig i andre sesong med «Alexander Kielland»-ulykken, men det er ikke noen politisk thriller. «Lykkeland» er et samfunnsdrama med en politisk bevissthet, sier Synnøve Hørsdal.

Mens det kan gå tiår mellom hver politiske thriller i norsk kinofilm, har det vært flere politiske thrillere innenfor norsk TV-drama de siste årene. På TV2 nå går «Ammo» på TV2, Viaplay har nettopp annonsert en ny sesong av «Furia», og de siste årene har NRK hatt f.eks. «Mammon» og «Nobel».

"Furia" har blitt sammenlignet med den internasjonale seer-hiten "Homeland". Foto: Viaplay (NTB kultur)

«Okkupert» gikk i tre sesonger på TV2 og Viaplay fram til 2020, og Ståle Stein Berg var medforfatter på sesong to. Han var også manusforfatter på spionfilmen «Vinterkyss» (2005) og tysk-norske «To liv» (2012).

– Det er påtakelig mange og vellykkede eksempler på politiske thrillere innenfor TV-drama nå. Det er en fordel om det kan slå tilbake på kinofilmen igjen, sier Ståle Stein Berg.

Om grunnen til at politisk spenningsdrama lages mest for TV og mindre for kino, sier han:

– Det kan skyldes en forventning til hva man tror man får gjennomslag i det norske filmsystemet. Kanskje er det blitt sånn at politisk spenning er noe man ser på TV. Og det norske allmennkringkastersystemet inviterer til denne sjangeren.

– Kinofilm er mer regissørstyrt, mens TV-drama er mer forfatterstyrt. Og den politiske thrilleren stiller store krav til research, mener Synnøve Hørsdal.

– En politisk thriller krever at en filmskaper inntar et standpunkt, våger å mene noe på samfunnsnivå. Det kan oppleves kontroversielt innenfor den mer personlig granskende norske kinofilmen, sier Hørsdal.

Debatt om lave kinotall

De siste ukene har debatten gått om hvordan norsk filmbransje kan få publikum inn i kinosalen på ny norsk film. Storfilmen «Krigsseileren» har passert 350.000, og familiefilmen «Teddybjørnens jul» topper nå kinolista med 30.000 besøk bare i førpremierehelga, mens en rekke nye norske spillefilmer hatt lavt besøk og kort spilletid på kinoene.

Anmeldere mener den norske animasjonsfilmen "Titina" kan få klassikerstatus - og beskriver den som praktfull og en triumf. Foto: Mikrofilm, Vivi Film. (NTB kultur)

Den norske animasjonsfilmen «Titina» har fått terningkast 6 og strålende kritikker, men har bare nådd drøyt 23.000 besøk to uker etter premieren. Maipos kinoaktuelle og kritikerroste «Thomas mot Thomas» har bare nådd 8.000 på kino. De nye norske spenningsfilmene «Forbannelsen» og «Storm» har så vidt nådd 10.000 besøk til sammen.

Ideen om en manuskonkurranse for politiske thrillere er ett forsøk på å få fram engasjerende norsk kinofilm, forteller Hørsdal.

– Maipo kommer fra kinofilmen. Og vi snakker mye om hva slags filmer vi skal sette opp på kino for å opprettholde en norsk kinokultur. Manuskonkurransen vår er en del av denne diskusjonen. Vi vil sette opp film som kan begeistre, underholde og engasjere. Derfor vil vi lage noe som både er sjangerfilm og har samfunnsmessig relevans, sier Synnøve Hørsdal.

– Det er en utfordring å ikke bli resirkulerende. Vi kan ikke bare gjenta suksesser fra i fjor. Skal vi opprettholde kinoene, må vi tenke nytt rundt hva slags filmer som kan nå et bredt publikum, mener Maipo-sjefen.





