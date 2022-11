Tore Renberg om «Froddien»: – Han var mitt idol

– Da jeg tok initiativet til fremføringen av «30 års krigen», lærte jeg Frode bedre å kjenne. Jeg satt lenge med Frode og hørte han fortelle om en dramatisk barndom og en tøff oppvekst. Da skjønte jeg at «30-årskrigen» handlet om han. Jeg skulle ønske jeg hadde skrevet historien hans. Men sånn ble det ikke, sier Tore Renberg.

Renberg ble overrasket og reagerte med sorg på nyheten om Frode Rønlis bortgang natt til mandag. Frode Rønli ble 70 år, og døde etter kort tids sykdom, opplyste pårørende mandag morgen.

Tore Renberg er mest kjent som forfatter, og har selv gitt ut flere plater med egne låter på Stavangerdialekt.

Tore Renberg er mest kjent som forfatter, og har selv gitt ut flere plater med egne låter på Stavangerdialekt.

Den populære forfatteren forteller at Frode Rønli og Stavangerensemblet var viktige både for byen og for Renberg personlig.

– Han var idolet mitt, sier Tore Renberg om Frode Rønli.

– Stavangerensemblet og Frode Rønli var helt utslagsgivende for meg. Det at det gikk an å synge på sitt eget mål, selv om du kommer fra en provins, hadde stor betydning.

– Jeg var en guttunge og jeg syntes det var helt sjokkerende, det som kom ut av den lille platespilleren. Det var som om Froddi sprengte hele jækla anlegget, med en helt utrolig kraft.





Det var som om Froddi sprengte hele jækla anlegget — Tore Renberg

– Det var verdensnivå over det Frode Rønli presterte som rockvokalist, sier Tore Renberg, og nevner Frode Rønli i samme åndedrag som Mick Jagger og Robert Plant.

– Svein Tang Was tekster var veldig lekne, Gunnar Roalkvam skrev mer sosialt bevisste tekster. Begge deler ble båret fram av Frode Rønli, villmannen og sirkusdirektøren.

– I ettertid har jeg skjønt at jeg hadde flaks som vokste opp på en tid hvor dialektrock ble sett på som noe av det flotteste vi hadde i landet. Åge og Stavangerensemblet var de to største. I 1981, da de ga ut «Ska det ver så ska de ver», hadde de et enormt momentum. Men av ulike grunner fikk Stavangerensemblet en annen karrierekurve, sier Renberg.

Rønli og Renberg hadde hatt mye med hverandre å gjøre de siste årene.

– Vanligvis ville jeg vært nervøs for å ta kontakt med en som hadde vært så stor for meg. Men byen er liten, så vi kom i snakk etter hvert. Frode var en leser. Han hadde lest og likt «Kompani Orheim», og da tok han kontakt, forteller Renberg.

«Savnet sidestykke i norsk rock»

Til Maijazz i Stavanger 2021 gjorde Frode Rønli og Ketil Bjørnstad en unik konsert med fremføring av «30-årskrigen», albumet som Stavangerensemblet lagde sammen med Ketil Bjørnstad i 1981. I programheftet til Maijazz skrev Tore Renberg en større artikkel om Stavangerensemblet, der han beskrev Frode Rønli som «en grenseløs og grensesprengende vokalist som savnet sidestykke i norsk rock, og fortsatt gjør det».

Konserten i Stavanger Konserthus ble utsatt på grunn av pandemien og ble til slutt spilt for begrenset publikum i september 2021. En ny forestilling med Rønli og Bjørnstad var satt opp for januar 2023 i Konserthuset. I sommer og høst hadde Rønli gjort flere konserter med bandet sitt Froddi & Compagniet.

[ Minneord: Han var lyden av Stavanger ]

– Frode Rønli levde et dramatisk liv. Men nå var han friskmeldt. De siste årene var han i full aktivitet, han tok stadig kontakt med ideer til nye prosjekter, forteller Renberg.

– Jeg var i kontakt Frode senest for et par uker siden. Da sendte han tekstmelding og spurte om jeg skulle være med på Pixies-konsert i Oslo. Han hadde en enorm vigør, derfor kom dette så enormt overraskende. På en dag som dette føler jeg bare sorg, sier Tore Renberg.

