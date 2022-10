Svart sjel, slappe superkrefter

---

«Black Adam»

Regi: Jaume Collet-Sera

USA, 2022

Warner Bros-studioet har lempet store deler av deres superhelt-fremtidshåp over på de digre skuldrene til Dwayne «The Rock» Johnson, som i snart femten år har planlagt å spille den iltre super(anti)helten Black Adam. På et tidspunkt skulle han være den store superskurken i «Shazam!» (2019), før det ble bestemt at Johnson fortjente en separat film for å introdusere denne høvelig obskure DC-figuren. Dette er hans første superhelt-rolle, i en kostbar storproduksjon strømlinjeformet for å gjøre ham til et nytt midtpunkt i DCs stadig mer vidtspennende, sprikende superhelt-univers. Det er lett å se appellen: Black Adam er ikke bare en mektig halvgud med krefter som matcher Superman. Han er dessuten en nådeløs jævel, som i motsetning til de fleste kollegaer i superhelt-bransjen har null moralske sperrer mot å kveste, knuse, sprenge og kverke motstanderne sine i kaldt blod.

Siden han portretteres av Dwayne Johnson er det fortsatt et humoristisk glimt i øyet her, men i mindre grad enn de fleste filmene hans. I kjent stil har Johnson tatt styringen på «Black Adam»: han er kreditert som utøvende produsent, håndplukket den spanske «Jungle Cruise»-kompisen Jaume Collet-Sera som regissør – og har høytflygende planer om å fortsette «Black Adam» med flere oppfølgere, der han kjemper mot Shazam, Superman og Wonder Woman (en ekstra scene midtveis i rulleteksten avslører at minst et av disse prosjektene kan bli virkelighet). Så for Johnsons del er «Black Adam» et lidenskapsprosjekt (eller i det minste en ambisiøs forretningsplan) der mye står på spill. For resten av oss er dette dessverre bare mer av det samme.

Dwayne spiller denne rollen så bra som noen på kloden kunne ha gjort, men sviktes grundig av et svakt manus - som er så overlesset av dvaske klisjeer, lettvinte løsninger og korka dialog at «Black Adam» til tider minner mest om den typen superhelt-filmer streamingserien «The Boys» gjør så treffsikkert narr av.

Dwayne «The Rock» Johnson har lenge hatt en drøm om å spille «Black Adam». (Warner Bros)

Alt starter i det minste bra, med en prolog som utspiller seg rundt år 2600 f.Kr. En ydmyk slavesønn blir tildelt guddommelige Shazam-superkrefter for å bekjempe tyranniske kong Anh-Kot – som akter å smi den magiske trolldomskronen Sabbac, og herske i asken med hjelp av uovervinnelig demonkraft. Slaven forvandles til en rasende muskelbunt kalt Teth Adam (Dwayne Johnson), og hans basketak med den slemme kongen gruslegger store deler av hovedstaden i Kahndaq. Spol frem rundt fem tusen år i tid, og nåtidens Kahndaq er fortsatt styrt av tyranner – personifisert av en vagt definert, paramilitær leiesoldat-hær kalt Intergang. Opprørslederen Adrianna Tomaz (Sarah Shahi) har sporet opp den magiske Sabbac-kronen til en gammel gravplass, og vekker samtidig Teth Adam opp fra dvalen. Han er ikke i særlig lystig morgenhumør. Før vi vet ordet av det har Adam utryddet flere hundre leiesoldater til tonene av Rolling Stones-klassikeren «Paint it Black», i en scene som stadfester at den overarbeidede staben som skapte de digitale spesialeffektene fortjener en kollektiv lønnsøkning.

Adam har absolutt ingen intensjoner om å være Kahndaqs nye beskytter; han er en rasende hevner som etter fem tusen års dvale har mistet alle faste holdepunkter. Men han liker å drepe skurker, og går gjerne til angrep på den uendelige paraden av Intergang-stuntmenn-soldater for å forhindre at Sabacc-kronen havner i gale hender. Adrianna er dessverre alenemor for tenåringen Amon (Bodhi Sabongui), en over-entusiastisk tegneserienerd som ser ut til å ha teleportert rett fra det tidlige nittitallet på et magisk skateboard. Planen var trolig å følge formelen til «Terminator 2», der Amon fyller funksjonen til John Connor – mens han lærer denne iskalde drapsmaskinen menneskelige følelser, akseptabel oppførsel og noen bråkjekke replikker. I praksis føles han imidlertid mest som en irriterende McGuffin-distraksjon som holder tannhjulene i dette mekaniske plottet gående på tomgang, frem til sin frustrerende forutsigbare konklusjon.

Hawkman og Sabbac i «Black Adam». (Warner Bros)

Som om ikke dette allerede er mer enn nok plott sender dessuten den diabolske A.R.G.U.S.-byråsjefen Amanda Waller (Viola Davis) et andresorteringsteam med B-superhelter ut for å pågripe uromomentet Adam. De inkluderer Carter «Hawkman» Hall (Aldis Hodge), Al «Atom Smasher» Rothstein (Noah Centineo, som minner om Mark Ruffalo gjenfødt som en kjempebaby), Maxine «Cyclone» Hunkel (Quintessa Swindell) og Kent «Doctor Fate» Nelson (Pierce Brosnan). Sistnevnte gir denne aldrende superhelten mye patos og noen interessante nyanser, som er helt fraværende i resten av filmen.

Det er definitivt et problem at «Black Adam» er så endimensjonalt skrevet at vi i publikum til enhver tid er minst en halvtime foran rollefigurene, og bare venter utålmodig på at de skal oppdage det vi allerede vet. Filmen nasker inspirasjon fra et bredt kartotek av filmer, som inkluderer tidligere nevnte «Terminator 2», «X-Men» og «Zack Snyder’s Justice League». Men aller mest minner dette faktisk om Tom Cruise-floppen «The Mummy». The Rock får sjansen til å vise muskler i noen velorkestrerte actionscener, men i likhet med så mange av filmene i DC-universet er «Black Adam» utmattende overlesset av syntetiske spesialeffekter - der vektløse dataanimasjoner klabber løs på hverandre uten nevneverdige konsekvenser. Det er dessuten et problem at hovedpersonen aldri får muligheten til å utfolde seg i fri dressur.

Sarah Shahi som Arianna og Pierce Brosnan som Dr. Fate i «Black Adam» . (Warner Bros)

«Black Adam» oppfører seg såpass brutalt at han fikk seriøse problemer med det amerikanske sensurorganet MPA. Filmen måtte igjennom fire omfattende runder med sensur-saksen før den til slutt ble godkjent med ungdomsvennlig (og ikke minst inntektsvennlig) PG-13-aldersgrense i USA. Disse kompromissene blir dessverre til tider veldig merkbart i den versjonen av filmen som settes opp på kino verden rundt. Så det er en konstant friksjon her: mellom hva «Black Adam» vil være, og det han får lov til å være av sensur- og profitthensyn. En mer nådeløs tone og høyere aldersgrense ville ikke ha kompensert for alle svakhetene og feilvurderingene her, men kunne i det minste ha vært mer trofast mot hovedpersonens nattsvarte sjel og kompromissløse attityde.