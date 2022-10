Han gjør tre store Netflix-titler i høst – nå er Per-Olav Sørensen klar med serien om Spotify

– Spotify er en del av en tid som endret våre liv, sier Per-Olav Sørensen. Den norske film- og dramaregissøren har på få år blitt fast leverandør av globale suksesser for Netflix. Denne uka har han premiere på Netflix-serien «The Playlist»: Et seks-episoders drama om hvordan strømmetjenesten Spotify endret musikkbransjen for alltid.

– I årene 2004 til 2009 kom både smarttelefonen, Spotify, Skype, Facebook, YouTube: Kommunikasjonsteknologien og alle appene gjør at vi kommuniserer på andre måter, vi innreder hjemmene våre på andre måter, vi underholdes på andre måter – og dette er bare 15 år siden. Men det føles som det er 100 år siden, konstaterer regissøren.

Edvin Endre som Daniel Ek i Per-Olav Sørensens nye serie "The Playlist". (Netflix/NTB/NTB kultur)

Daniel Ek, den svenske grunnleggeren av strømmegiganten Spotify, her i 2016. (TORU YAMANAKA/Afp)

Til Sørensens liste over apper som forandret verden kunne han tilføyd Netflix, som i 2007 begynte med strømming av film, og idag er verdensledende på distribusjon og produksjon av visuelt innhold.

– På mange måter er Netflix TV-bransjens Spotify. De har størst markedsandel i verden. Men historiene bak er veldig forskjellige. Spotify er skapt av musikkbransjen, de er et rent tech-selskap, slik jeg ser det. Mens Netflix ble startet av folk som jobbet med filmdistribusjon, og sendte DVD-er med posten fra en kjeller, sier Sørensen.

Spotify som maktfaktor

Serien er basert på en svensk reportasjebok om hvordan Spotify-sjef Daniel Ek og hans med-gründere overvant internasjonale gigantselskaper i kampen om det globale musikkmarkedet.

– Spotify kontrollerer i dag nesten 40 prosent av all strømming av musikk på verdensbasis. Det gjør Spotify til en stor maktfaktor. Historien bak er interessant på så mange måter. Det var opplagt at noen på et tidspunkt ville gjøre TV-drama av dette, og da jeg fikk tilbudet, var det lett å takke ja, sier Sørensen.

– Vi forteller historien på en annerledes måte, med seks forskjellige synsvinkler, fra en bestemt karakter i hver hver episode, forteller Sørensen. Slik formidles også kritiske perspektiver på historien om Spotify. I mottakelsen av «The Playlist» påpeker anmelderne at serien ikke er noen hyllest til Spotify. «Daniel Ek, slik han fremstilles i norske Per-Olav Sørensens regi, er en dritt», konstaterte Dagens Næringslivs anmelder, som mente sympatien i serien ligger hos artistene.

– Dette er ingen dokumentar. Vi prøver å underholde, og har laget en ekstremt subjektiv versjon av historien. Men til sammen utgjør de seks episodene og de seks synspunktene en ganske sannferdig fremstilling, tror jeg.

– Daniel Ek ville ikke treffe oss. Vi har snakket med de fleste involverte, de sa ja til å delta som del av vår research, men Daniel Ek sa nei. Jeg vet ikke hvorfor, sier Sørensen.

En klone av seg selv

I august hadde Sørensen premiere på Netflix-filmen «Royalteen – Arvingen», basert på en norsk ungdomsroman. Filmen toppet Netflix-listen over mest sette internasjonale titler da den kom i august. Til jul kommer Sørensen med sin tredje Netflix-tittel for året, dramaserien «A Storm For Christmas», med norsk tittel «Julestorm». Og i sommer gjorde Per-Olav Sørensen, som opprinnelig er teaterregissør, årets store Peer Gynt-oppsetning på Gålå.

Film Ines Høysæter Asserson, Mathias Storhøi og øvrige skuespillere i Netflix filmen Royalteen. (Mimsy Møller)

– Det har hopet seg opp med TV-premierer denne høsten, og i tillegg hadde jeg Peer Gynt i sommer, så det ser ut som jeg har klonet meg selv. Men «Royalteen», «The Playlist» og «Julestorm» er ikke spilt inn samtidig. Det var koronapandemien som gjorde at etterarbeidene på disse prosjektene plutselig kom parallellt, forteller Sørensen.

Champions League i tv-drama

TV-markedet i Norge er drastisk endret bare på de siste fire-fem årene, konstaterer Sørensen.

Han er nå kreativ leder i produksjonsselskapet The Global Ensemble, som jobber mye med TV-drama for de store internasjonale strømmeaktørene.

– Før produserte vi for det lokale markedet, nå produserer vi for det globale. På få år har vi gått fra kretsmesterskap til Champions League i TV-drama.

Fra tv-serien «Kampen om tungtvannet» (2015), regi Per Olav Sørensen, produsert av Filmkameratene for NRK (Filmkameratene AS/Robert Holand Dreier)

Da Per-Olav Sørensen regisserte NRK-storsatsingen «Kampen om tungtvannet» i 2015 var norsk TV-drama fortsatt bundet til lineær-tv og hjemmepublikum. Over 1.2 millioner nordmenn satt klar hver søndag kveld for en ny episode. I TV-sammenheng føles dette som hundre år siden.

Året etter regisserte han serien «Nobel – fred for enhver pris», som ble sendt på NRK og distribuert på Netflix. Siden har Sørensen jobbet mest for Netflix og regissert store internasjonale suksesser med norsk utgangspunkt. «Hjem til jul» i 2020 var Netflix’ første norske originalproduksjon og ble en av strømmetjenestens største internasjonale suksesser det året.

Selv om HBO la ned sin nordiske produksjon i år, har strømmegigantene Netflix og Viaplay økt produksjonen i Norden, og både Amazon og Disney er i gang med nordisk produksjon. Samtidig har de store nordiske allmennkringkasterne trappet opp produksjonsvolumet for å konkurrere med strømmetjenestene.

– Jeg gjorde «Halvbroren», «Kampen om tungtvannet» og «Nobel» på rekke og rad for NRK. Da sto jeg for en tredjedel av alt NRK produserte av tv-serier de årene. Det var ikke sunt. Det er bra at flere får muligheten, synes Sørensen.

– Vi har gått fra fire-fem norske dramaserier i året til 200 dramaproduksjoner i Norden bare i 2022. Det er en revolusjon. Det er utrolig positivt for publikum, for TV-bransjen og talentene.

Han nevner Martin Sofiedal, regissør for strømmesuksessen «Blasted: Gutta vs Aliens» , som ett eksempel på et nytt filmtalent som har fått sjansen til å lage film gjennom Netflix.

Over 1.000 episoder

En amerikansk oversikt gjengitt i Variety denne uken viser at Netflix har produsert over 1.000 episoder nytt TV-drama i tredje kvartal 2022. Det er mer enn fire ganger så mye som nærmeste konkurrent, og viser at Netflix er klart størst i kvantitet. Tallene viser også at det var i 2016 dramaproduksjonen for alvor skjøt fart på Netflix.

– Netflix har endret seg mye. Da jeg begynte å jobbe med Netflix, hadde de ett lite europeisk kontor i Nederland, med sånn cirka en og en halv person som jobbet mot Norden. Nå har Netflix lokale avdelinger over hele Europa, og 40–50 ansatte bare på Netflix Norden i Stockholm, sier Per Olav Sørensen.

– I starten var det meste lov, vi skulle fylle hyllene og lage det som statskanalene ikke lagde. Nå vil Netflix garantert sikte seg inn på NRKs posisjoner, med flere og større dramaproduksjoner, sier Sørensen.

Dans på bordet av glede i Spotify-historien "The Playlist", som Netflix nå har sluppet løs teasertrailer og bilder fra. Foto: Netflix NTB kultur (NTB kultur)

Han mener at «The Playlist» viser hvordan strømmetjenestene nå vil konkurrere med allmennkringkasterne også om de store historiske dramaseriene.

– Flere aktører vil lage historiske dramaserier nå. Også Viaplay har nå ressursene til å lage de store seriene som NRK til nå har gjort. «The Playlist» er også et historisk drama, selv om det foregår for bare 15 år siden. Og «The Playlist» er bredere anlagt enn hva Netflix Norden hittil har laget, det signaliserer også en endring.

Raka pucker

NRK bruker årlig rundt 400 millioner kroner på TV-drama-produksjon. Det er mindre enn budsjettet for én episode av «Stranger Things 4» eller Amazons nye «Ringenes herre»-serie. For å kunne konkurrere med strømmetjenestenes enorme ressurser må NRK handle fortere, mener Sørenssen.

– For NRK vil det være avgjørende å få til raskere beslutningsprosesser i dramaproduksjon. NRKs hovedkonkurrenter slår «raka pucker», som de sier i Sverige. Strømmetjenestene er tydelige på hva de vil ha, og de bestemmer seg raskt. Ideer er ferskvare. Ingen vil gå to år i utvikling hos NRK eller DR eller SVT for så å få nei. Det går ikke lenger. Da vil ikke statskanalene klare å konkurrere med strømmetjenestene om talentene.

– Har du gjort din siste serie for NRK?

– Ikke nødvendigvis. Jeg jobber for de som tydelig uttrykker at at de vil ha prosjektene mine, sier Sørenssen.

– Men det er så klart morsomt når prosjektene er globale. Det gir ekstremt mange seere og umiddelbare tilbakemeldinger fra hele verden, konstaterer Per-Olav Sørensen.

Lager Raja-drama

Tidligere i høst ble det annonsert at Per Olav Sørensens produksjonsselskap The Global Ensemble skal lage tv-dramaserie av Abid Rajas suksessbok «Min skyld». Sørensen har regien, manus er ved Odd Magnus Williamsen, og serien lages for Viaplay.

Bokhandlerprisen til Abid Raja Oslo 20211123. Abid Raja vant årets Bokhandlerpris med boka «Min skyld» under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NTB)

– «Min skyld» er en pageturner. Abid forteller en overlevelseshistorie som inneholder både det mørkeste mørke og det lyseste lyse. Vi må klare å få fram begge deler. Det er en viktig historie, blant annet fordi den fremstiller en mannlig rollemodell i et muslimsk miljø som vi sjelden klarer å portrettere i norsk TV-drama. Vi regner med å bruke de neste ni månedene på å jobbe med manuset, sier Sørensen. Han satser på at «Min skyld» går i opptak i 2024.

