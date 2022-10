Dave Gahan: «Tenker på hvert album som det siste»

Det som skulle være en kreativ periode i studio for Dave Gahan og Martin Gore i Santa Barbara, ble erstattet av sjokk og sorgprosess. Og nå melder spørsmålet seg: Er det noen fremtid for den ikoniske gruppen etter det kommende albumet og turneen?

– Jeg sier alltid at hver plate er den siste, sier vokalist Gahan til TT.

Han og Martin bearbeider fortsatt den brå bortgangen til Andy «Fletch» ​​Fletcher som døde etter rift i hovedpulsåren (aortadisseksjon på fagspråket).

– Alt bare stoppet opp i et par dager, men jeg og Martin snakket sammen hver dag – for å prøve å støtte hverandre, sier Gahan videre.

Han sitter på et hotellrom i Berlin, og zoom-samtalen sneier stadig innom hvordan et albumslipp setter i gang mange minner om «Fletch» – ofte omtalt som «limet» i gruppa.

– Bildene med Anton Corbijn vi nettopp tok, intervjuer som dette, baren her på hotellet hvor «Fletch» garantert ville ha kost seg … Det vekker så mange minner, sier han ettertenksomt.

«Vi kjører på»

Dave Gahan og Martin Gore bestemte seg raskt for å fortsette å jobbe som Depeche Mode.

– Martin sa til meg: «Vi kjører på, ikke sant?» «Ja,» svarte jeg. «Det er klart vi må fullføre albumet».

Så godt som alle albumets låter var ferdige, og Dave Gahan er overbevist om at Andy Fletcher ville ha velsignet ferdigstillelsen.

– Han var Depeche Modes største fan. «Det er klart du skal fortsette å lage musikk,» ville han ha sagt.

Fletcher døde før han hadde hørt de nye sangene. Han var ikke til stede under arbeidet i studioet i Santa Barbara. For selv om han ofte har blitt beskrevet som Depeche Modes hjerte og en slags uoffisielle manager, så var hans musikalske rolle ganske liten, forteller Gahan.

– Men han hadde en stor rolle som han fyren som hørte på sangene, og sa: «Vi må gjøre om dette», eller «Dette her er ikke bra nok», understreker Gahan.

Andy Fletchers mange roller i Depeche Mode inkluderte også den som venn. Han sto ikke minst Martin Gore nær. De to møttes allerede i skoletiden, og Fletcher forble en person låtskriveren kunne betro seg til.

– Det var definitivt han som motiverte Martin til å skrive låter, sannsynligvis mer enn meg, framholder Gahan.

Nærmere hverandre

At «Fletch,» ​​gikk bort har tvunget Gahan og Gore til å nærmere seg hverandre.

– Det at han ikke er her mer, gjør at jeg og Martin må kommunisere bedre. Vi har alltid hatt problemer med dialogen, vi er ikke så gode på det. Men vi har blitt bedre nå, sier vokalisten – som også har markert seg som låtskriver.

Så hva skjer nå? Studioalbum nummer 15 fra Dave Gahan og Martin Gore ankommer til våren og får tittelen «Memento Mori». Deretter blir det «Memento Mori World Tour», som begynner med et knippe arenakonserter i Nord-Amerika fra 23. mars, før det blir stadionturné i Europa sommeren 2023.

Blant landene som får besøk er også Norge, rettere sagt Telenor Arena i Bærum. Det skjer 11. august.

Men etter album og turné? Vil Depeche Mode fortsatt eksistere?

– Jeg sier alltid at hver plate er den siste. Det tar ganske mye tid og krefter å lage et Depeche Mode-album, så jeg tenker ikke på hva jeg skal gjøre videre, sier Gahan.

[ Kommer til Telenor Arena 11. august 2023 ]

Ukjent for kona

Den kommende turneen er lang – og arenaene de skal besøke er blant de største i verden. Til tross for, eller kanskje på grunn av, det faktum at Depeche Mode har holdt på i over 40 år, tiltrekker de seg stadig et svært stort publikum.

Deres plass i musikkhistorien er sikret, og de inspirerer stadig nye artister. Dagens stjerner som The Weeknd forvalter synthlyden fra 80-tallet, og i Spotifys tidsalder – der musikkhistorien er tilgjengelig på telefonen i lomma – kan gamle sanger oppdages og omfavnes av helt nye generasjoner.

På spørsmål om hvordan det føles at musikken deres, den eldste har rundet 40 år, lever vider, svarer Gahan:

– Det er fint for oss! Datteren min, som er 23, har sitt eget band, og hun sier stadig at vennene hennes synes Depeche Mode er et kult band.

Vokalisten tror det handler om at bandet hele tiden prøvde å utvikle seg.

– Vi har alltid prøvd å gjøre nye ting, med nye instrumenter og stilarter. Jeg tror det er slik man skaper en langsiktig karriere, slår han fast.

Men ikke alle i familien er kjent med Depeche Mode-katalogen. Dave Gahan snakker om sin kone, Jennifer, og sier:

– Hun kan høre noe på radioen og si: «Dette er noe fra 80-tallet, det høres ut som New Order», sier han og ler. Han legger til:

– Da må jeg si: «Nei, det der er faktisk bandet mitt». Og det er ikke slutt mellom oss enda.

Fakta: Medlemmer av Depeche Mode

* Vince Clarke, Andy Fletcher og Martin Gore spilte sammen i gruppen Composition of Sound på begynnelsen av 80-tallet. Sammen med Dave Gahan dannet de Depeche Mode samme år.

* Clarke forlot gruppen allerede ett år senere for å danne Yazoo med Alison Moyet, og senere Erasure med Andy Bell.

* Andy Wilder erstattet Clarke, men forlot gruppen i 1995.

* Siden den gang har Depeche Mode vært en trio, fram til Andy Fletchers død tidligere i år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen