Spiller Quisling i ny film: – Han var en politisk amøbe

Fredag var siste innspillingsdag i Oslo for tv-serien og filmen, som regisseres av Erik Poppe. Scenene som ble spilt inn ved Akershus festning var knyttet til Quislings ankomst og avgang fra retten under rettssaken i august 1945. Og på filmsettet var både Gard B. Eidsvold i rollen som Vidkun Quisling – og Anders Danielsen Lie, som spiller presten Peder Olsen, en av Quislings to sjelesørgere i fengselet.

Gard B. Eidsvold sier til NTB at rollen som skuespiller selvsagt er fantastisk, og at han er «både takknemlig, ydmyk og skremt over oppgaven, men veldig forberedt».

– Personlig synes jeg det også er både vanskelig og krevende fordi jeg må støpe et menneske jeg både må forsvare og forsøke å skjønne. Han var etter mitt syn en politisk amøbe, og samtidig preget av sin samtid, som den gang da, som nå, var polarisert og kompleks. Derfor synes jeg det også er interessant, men det vil aldri si det samme som å frita ham fra ansvar. Særlig med hensyn til jødene, sier Eidsvold.

Innpilling av Erik Poppes nye film Quisling. Innspilling av Erik Poppes nye film «Quisling» ved Akershus festning, Oslo. Gard Eidsvold i rollen som Quisling. (Amanda Iversen Orlich/NTB)

Det er filmskaper Erik Poppe som står bak den kommende fortellingen om Quislings siste dager. Prosjektet har sitt utspring i en omfattende research og et unikt kildemateriale, blant annet dagboken til fengselsprest Peder Olsen, som var Quislings fortrolige fra han ble arrestert fram til henrettelsen 24. oktober 1945.

I dagboken førte Peder Olsen notater fra samtalene med Quisling på cella. Lenge var dagboken ikke kjent utenom Peder Olsens nærmeste krets, før familien fortalte om dagbøkene i en VG-reportasje i februar 2015, og lot historikere få tilgang til dagboken. «Dagboksnotatene om Quisling er enestående» uttalte historiker og Quisling-biograf Hans Fredrik Dahl til VG.

Vil avkle antidemokratiske ledere

Prosjektet skal bli både en kinofilm og en TV-serie for TV 2, hvor TV-serien går lenger i fortellingene omkring Quisling. Spesielt om Maria Quisling og de dramatiske maidagene før freden var et faktum, ifølge det som fremkom i slutten av september, da hovedrolleinnehaverne ble presentert for pressen.

Manus er skrevet av Ravn Lanesskog, Siv Rahendram Eliassen og Anna Bache-Wiig. Eliassen og Bache-Wiig skrev manus også til Erik Poppes «Utøya 22. juli» og kinoaktuelle «Utvandrerne».

Opptakene startet siste uken av september, og nå skal filmteamet i gang i Sverige etter å ha gjort seg ferdig i Oslo. Filmen skal etter planen være kinoklar høsten 2024.

[ Poppe presenterte Quisling-film i Cannes - sammenlignet ham med Putin ]

«'Quisling’ er Erik Poppe og Paradox tredje film i trilogien ‘et skjørt demokrati’», het det i tildelingen fra Norsk filminstitutt (NFI) i fjor, da filmprosjektet fikk 18 millioner kroner i produksjonsstøtte.

– I en verden med stadig flere antidemokratiske ledere, er det viktig å forsøke å avkle de som kanskje er farligst av dem alle; de ideologisk drevne. Et bidrag til dette er å gå så tett på dem som mulig. Gard og Anders har de kvalitetene som skal til for å gjøre dette, og dermed levendegjøre den utfordrende fortellingen om hva som kan ha utspilt seg mellom de to mennene der inne i fengselet, sa Erik Poppe i en pressemelding ved presentasjonen av filmprosjektet i september.

Gard B. Eidsvold (t.v.) og Anders Danielsen Lie spiller hovedrollene som henholdsvis Vidkun Quisling og presten Peder Olsen i Erik Poppes nye film om Quislings siste dager (NTB kultur)

Vidkun Quisling (1877-1945) (NTB /NTB)

---

Fakta:

Vidkun Quisling (1887–1945)

Grunnlegger og leder for Nasjonal Samling.

Tok makten etter den tyske okkupasjonen av Norge 9. april 1940. Styrte Norge gjennom andre verdenskrig, innsatt som ministerpresident av den tyske okkupasjonsmakten 1. februar 1942.

Dømt til døden for høyforræderi 10. september 1945. Henrettet ved skyting på Akershus festning 24. oktober 1945.

Ordet «quisling» er gått inn i internasjonal språkbruk som betegnelse for landsforræder.

Kilde: snl.no

---