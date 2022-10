Nobels litteraturpris til Annie Ernaux

– Prisen blir tildelt den franske forfatteren Annie Ernaux for motet og den kliniske skarpheten som hun avdekker det personlige minnets røtter, fremmedgjøring og kollektive begrensninger, heter det i begrunnelsen til Svenska Akademien.

Selv var Annie Ernaux overrasket over nobelprisen.

– Nei, virkelig! Jeg er svært overrasket, er du sikker på at jeg har fått den, sier vinneren av årets nobelpris i litteratur, Annie Ernaux.

Den svenske nobelkomiteen lyktes ikke med å få tak i den 82 år gamle franske prisvinneren før de kom med kunngjøringen klokka 13 torsdag, men det gjorde nyhetsbyrået TT kort tid etter.

Ernaux la ikke skjul på at hun var glad og overrasket.

– Jeg jobbet i dag tidlig og telefonen har ringt hele tiden, men jeg har ikke svart. Jeg hører at det ringer hele tiden nå også, sier hun.

– Har flyttet grensene

– Hun er en helt unik forfatter som skriver bøker som handler om oss alle, og hun har flyttet grensene for hva som regnes som et litterært språk, sier forlagssjef for oversatt skjønnlitteratur i Gyldendal, Cathrine Bakke Bolin, om nobelprisvinneren.

Gyldendal er Annie Ernaux’ norske forlegger.

– Hun skriver sylskarpt og vakkert, fra et folkelig sted, og bruker personlige erfaringer for å skildre oss alle og våre egne levde liv. Og bøkene hennes er stadig brennende aktuelle, sier hun.

Debuterte i 1974

Forfatterens bøker bærer preg av å være selvbiografiske. Hun debuterte med romanen «Les Armoires vides» i 1974 og har skrevet over 20 bøker siden det.

Gyldendal ga ut boken «En lidenskap» i 1993 og i 2020 bøkene «Årene» og «Hendelsen».

Bøkene «Far», «En kvinne» og «Sommeren 58» er også utgitt på norsk.

