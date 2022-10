«Krigsseileren» fortsatt på Kinotoppen

I helgen som var, benket 42.975 kinogjengere seg for å se andre verdenskrigsdramaet som også er det norske Oscar-bidraget. Det gjør at «Krigsseileren» beholder førsteplassen på Kinotoppen fra forrige helg, da 52.370 publikummere fikk den med seg. Totalt har Gunnar Vikenes’ film nå et besøkstall på 146.579.

Inn på andreplass spratt «Helt super», som er den første originalskrevne historien fra Qvisten Animation og med Rasmus A. Sivertsen som regissør. Den ble sett av 22.342 kinogjengere, og skjøv dermed «Olsenbanden – Siste skrik», som solgte 11.512 billetter, ned til tredjeplass.

Inn på fjerdeplass stormet nykommeren «Smile» – skrekkfilmen som topper kinobesøkslisten i USA. På hjemmebane spilte den inn 22 millioner dollar i åpningshelgen, ikke galt for en film med et budsjett på 17 millioner dollar – og som opprinnelig skulle gått rett til en strømmetjeneste, hadde det ikke vært for at den slo overveldende an hos testpublikum, ifølge Box Office Mojo.

I Norge benket 9.286 kinogjengere seg for å skremmes.

