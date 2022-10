Countrylegenden Loretta Lynn er død

Lynn døde i sitt hjem i Hurricane Mills i delstaten Tennessee, opplyser familien til nyhetsbyrået AP.

Lynn var datter av en gruvearbeider, ble gift som 15-åring og var alt mor til fire barn før hun innledet karrieren som låtskriver og countrysanger på begynnelsen av 1960-tallet.

I tekstene fortalte hun om oppveksten i fattigdom i kulldistriktet i Appalachia-fjellene, men også om stoltheten over å komme fra Kentucky.

Låtene tegnet et bilde av henne som en tøff og sterk kvinne, en kontrast til datidens stereotypiske bilde av kvinnelige countrysangere. Hun skrev om sex og kjærlighet, om utro menn, skilsmisse og prevensjon.

For mange radiostasjoner i USA ble budskapet i sterkeste laget, noe som førte til at de nektet å spille musikken hennes.

De største hitene fikk hun tidlig i karrieren med låter som «Coal Miner’s Daughter,» «You Ain’t Woman Enough,» «The Pill,» «Don't Come Home a Drinkin'», «Rated X» og «You're Looking at Country.»

I 1976 utga hun selvbiografien «Coal Miner’s Daughter», som ble film med skuespilleren Sissy Spacek i hovedrollen fire år senere, en rolle hun for øvrig ble belønnet med Oscar for.