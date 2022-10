Narsissistenes siste sambadans

---

4

FILM

«Official Competition»

Regi: Mariano Cohn & Gastón Duprat

Spa./Arg. – 2022

---

Ved første øyekast kan dette se ut som den nyeste Pedro Almodovar-filmen vi ikke har hørt et knyst om før nå, men «Official Competition» er isteden en satire skapt av det argentinske radarparet Mariano Cohn og Gastón Duprat – som sist var å se på kino her hjemme med den syrlige dramakomedien «Æresborgeren» (2016). Mens den filmen gjøglet varsomt med det litterære miljøet og selvopptatte forfattere, gjør «Official Competition» akkurat det samme med filmbransjen og skuespillere. For å gjøre alt litt ekstra meta dreier dette seg om filmatiseringen av den Nobel-prisvinnende romanen til (den fiktive) hovedpersonen fra «Æresborgeren», en arrogant kultursnobb spilt av Oscar Martinez. Han er tilbake i «Official Competition», men nå som arrogant, kultursnobbete skuespiller. Alt dette er trolig mer morsomt for regissørene enn det er for oss og i overkant internt, men uansett verdt å nevne i forbifarten. Ellers forener «Official Competition» de betydelige talentene til Almodovars offisielle muser Penelope Cruz og Antonio Banderas. Dette er faktisk første gang de spiller mot hverandre på film, hvis vi ser bort ifra et kjapt gjestespill i starten av Almodovar-skuffelsen «Amorøse passasjerer» (2013). Begge er utsøkt severdige her, og særlig Penelope Cruz slår fast at hun fikser det aller meste. Inklusive å spille en eksentrisk filmregissør med ekstremt uortodokse metoder for å virkelig fordype skuespillerne i materien, som muligens er basert på noen hun har jobbet med i årenes løp.

Etter sin åttiende fødselsdagsfeiring går den farmasøytiske konsernsjefen Don Humberto Suarez (Jose Luis Gomez) gjennom en eksistensiell krise, og bestemmer seg for at han vil bli husket som noe mer enn bare en uanstendig velstående kakse. Kanskje løsningen for å sikre ettermælet er å finansiere konstruksjonen av en bro døpt etter ham selv? Eller nei. Enda bedre: produsere en film! Et mesterverk av en stor regissør, med berømte skuespillere. Don Humberto betaler en formue for filmrettighetene til en roman han ikke har tatt seg bryet med å lese: Nobelprisvinneren «Rivalisering». Deretter skriver han en blank sjekk til Spanias heteste filmregissør: Gullpalme-vinneren Lola Cuevas (Penelope Cruz) – en kompromissløs eksentriker som understreker at hun akter å tolke boken «veldig, veldig fritt». En historie om den livslange rivaliseringen mellom to brødre, som begge innleder et forhold til gatepiken Lucy. Sistnevnte rolle er øremerket konsernsjefens frilynte datter Diana (Irene Escolar), som Lola umiddelbart innleder et seksuelt forhold til. Som man jo ofte gjør når man er regissør.

Penelope Cruz og Antionio Banderas spiller sammen for første gang i moderne tid, i filmen «Official Competition». (Ymer Media)

For å garantere at kjemien mellom disse brødrene blir tilstrekkelig giftig caster hun rollene med to skuespillere som garantert kommer til å hate hverandre. Den ene broren vil bli portrettert av Ivan Torres (Oscar Martinez), en utmattende pretensiøs teater-maestro med ekstremt lave tanker om «kommersielt søppel» og «den store bermen», men usedvanlig høye tanker om seg selv. Den andre broren vil bli spilt av Felix Rivero (Antonio Banderas), en patologisk overflatisk, forfengelig filmstjerne med internasjonal karriere og tilsvarende romslig selvbilde. Regissør Lola samler de to divaene til ni dager med repetisjonsøvelser, i en postmoderne sementbygning som kunne ha vært designet av Snøhetta (men egentlig er spilt inn i staselige «Teatro Auditorio» i San Lorenzo de El Escorial).

Hennes mål er å bryte ned egoene til skuespillerne under en serie stadig mer absurde øvelser, og forhåpentligvis piske opp en bitter rivalisering som vil være til fordel for filmprosjektet. Det inkluderer: å tvinge skuespillerne til å spille ut scener under en fem tonn tung kampestein hengt over hodene deres fra en heisekran, og å tylle dem sammen i komisk mye cellofan mens de hjelpeløst er vitne til at Lola slenger de dyrebare filmprisene deres ned i en makuleringskvern. Med tanke på hvor grundig disse øvelsene sklir ut er det litt imponerende at «Official Competition» ikke blir en crazykomedie. Dette er mer åpenlyst humoristisk enn «Æresborgeren», men fortsatt forankret i noe tilnærmet vår egen virkelighet. Filmen fremviser en motvillig respekt for de tre hovedpersonene: Lola er en løs kanon som gjør veldig uetiske ting for å forme dette filmprosjektet etter sin egen jernvilje, men hun får samtidig virkelig resultater. Og de to hovedrolleinnehaverne er kanskje selvnytende, narsissistiske egoklumper, men når ting klaffer leverer de på hvert sitt vis sterke skuespillerprestasjoner.

«Official Competition» mister litt av piffen etter hvert som historien blir mørkere, og ender i en rotete finale som antyder at regissørene hadde en håndfull smarte ideer uten noen klar tanke om hvordan de skulle snøre alt sammen til en helhetlig historie. Deet hjalp neppe at hele innspillingen måtte stenges ned på grunn av Covid-restriksjoner etter noen uker, og ble gjenopptatt et halvår senere. Jeg er i tvil om hvor mye filmen til syvende og sist egentlig sier om den kreative prosessen, filmbransjen generelt og den evige dragkampen mellom kunst og kommers. Men på veien dit er det noen oppriktig morsomme episoder og observasjoner, med tre dyktige skuespillere i storform.

