«Star Wars»-helten Mark Hamill kaller Russland for «det onde imperiet» i uttalelse

Mark Hamill er siste kjendis ut til å bli såkalt ambassadør for innsamlingsaksjonen United24, som ukrainske myndigheter står bak, melder Deadline.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har rekruttert en rekke fremtredende navn som skal skapte oppmerksomhet rundt den russiske invasjonen, som inntraff for mer enn syv måneder siden.

Allerede er Barbra Streisand, Liev Schreiber, Imagine Dragons, fotballstjernen Andrij Sjevtsjenko, tennisesset Elina Svitolina og Balenciagas kreative leder Demna om bord.

Mark Hamill stiller opp i United24s «Army of Drones»-prosjekt, som tar mål av seg til å samle inn penger til anskaffelse av flere droner, reparasjoner og trening. Hittil har Ukraina mottatt 986 droner til en verdi av 51,8 millioner dollar.

– Jeg vet bestemt at ukrainerne trenger droner for å beskytte landet sitt, friheten sin og verdiene til hele den demokratiske verden. Akkurat nå er den beste tiden for alle å samles for å hjelpe Ukraina til å stå imot denne krigen med det onde imperiet, lyder det fra skuespillerveteranen.

