Nye Munch har 1,3 millioner besøkende til nå

Det gjør Munch til antagelig Nordens mest besøkte museum, ifølge pressemeldingen, som også kan vise til en undersøkelse som sier at nær 90 prosent av befolkningen sier de ønsker å besøke museet i nær fremtid.

– Jeg er veldig stolt over det fantastiske besøkstallet for nye Munch og særlig at det er så mange barn og unge som besøker oss, sier avtroppende museumsdirektør Stein Olav Henrichsen, som trer av denne uken.

1. oktober åpner hele tre nye utstillinger i Munch, blant annet en ambisiøs gruppeutstilling for samtidskunst kalt «Maskinen er oss» med 25 deltagende kunstnere.

Men interessen for Edvard Munch stopper ikke her hjemme, heter det videre – og man sikter til hvordan den store utstillingen «Edvard Munch. A Poem of Life, Love and Death» åpnet 20. september på Musée d’Orsay i Paris.

69 av verkene er på utlån fra Munch, og utstillingen har ført til at store medier har vist enorm interesse for den norske maleren.

– At utstillingen i Paris har fått stor oppmerksomhet viser at vi har lyktes med å skape stor interesse for vår viktigste kunstner både hjemme og ute. Det er fantastisk å oppleve hvilket inntrykk Edvard Munch gjør for mennesker over hele verden, sier Stein Olav Henrichsen, som nå gir stafettpinnen over til Tone Hansen som blir Munchs nye direktør fra 3. oktober.

