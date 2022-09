Prime Video lanserer første lokale, originale reality – med Jakob Oftebro i fortellerrolle

12 ukjente møtes i den norske villmarken med ett mål for øye; å vinne én million kroner. Skatten ligger på en øy, og for å komme dit må deltagerne bygge en 300 meter bro. Premieren står 4. november.

Broen må bygges med bare hendene og noen få, grunnleggende, manuelle redskaper, begrensede forsyninger – og en toukers frist. «Vil de jobbe sammen for fellesskapet, eller vil de konspirere, dolke hverandre i ryggen og ta premien for seg selv?», heter det fra produksjonsselskapet Mastiff.

– Vi vet at våre kunder i Norden elsker realityserier, så det er derfor vi lanserer fire lokale versjoner av «The Bridge» til seere i Norge, Danmark, Sverige og Finland, sier Martin Backlund, Head of Content, UK & Nordics i Prime Video for Storbritannia og Norden.

Jakob Oftebro skal være forteller i «The Bridge», som har seks episoder à 40 minutter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen