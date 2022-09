Se bildene fra Bylarm 2022

Bylarm går over tre kvelder, og den tidligere rene bransjefestivalen er nå blitt en publikumsfestival som trekker fulle hus på både store og små klubber. Første kvelden spilte så ulike artister som det nye bergenshåpet Michelle Ulltveit, radiofavoritten Synne Vo og Bylarm-gjengangeren Hedda Mae. Men også to utbryterkonger fra rapgruppa Undergrunn og dødsmetallheltene Feleth fra Alta. For ikke snakke om Utflod, som veltet Krøsset med Bylarms mest kontante konsertsett. Her er bildene fra åpningskvelden torsdag.

Michelle Ullestad, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Lille Pablo viser at han kommer til å nå lagt utover Haugesunds grenser. her på Melahuset undet Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

[ Disse artistene anbefaler Dagsavisen at du sjekker ut under Bylarm 2022 (+) ]

Synne Vo

Synne Vo har hatt sin første sommer med festivaljobber, og til Bylarm kom hun med overbevisende show og nytt materiale. – Jeg hadde jo en popstjernedrøm som mange andre, innrømmet hun i et intervju hun gjorde med Dagsavisen i sommer.

Synne Vo er kanskje den største popstjernen på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Ayka fylte kirkerommet i St. Edmunds, Bylarms kanskje fineste konsertlokale for de rette artistene. (Mode Steinkjer)

Jo Almaas Marstein, eller bare Marstein som han kaller seg når han er i Undergrunn. Nå er han også soloartist med danser. (Mode Steinkjer)

[ Dette er Bylarm: - festivalen har vært et springbrett for de fleste store norske artistene vi har i dag ]

Yemz fra Oslo på John Dee og Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Hedda Mae på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Lille Pablo fra Haugesund på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

[ Pop uke 37: Sanger på vei mot høsten (+) ]

Hedda Mae har det proffeste showet under Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Michelle Ullestad, på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Michelle Ullestad på Bylarm 2022, en av Dagsavisens forhåndsfavoritter. Hun innfrir og vel så det. (Mode Steinkjer)

[ Årets beste nordiske album er norsk. Det ble fastslått da Nordic Music Prize ble delt ut under åpningen av Bylarm ]

Michelle Ullestad på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Bylarm er ikke bare ny norsk musikk, men også et utstillingsvindu for internasjonale artister i startgropa. Britiske Poison Anna spiller på Bylarm 2022, neste gang hun er i Oslo er det garantert på en større arena. (Mode Steinkjer)

[ Anmeldelse: Undergrunn til toppen av Oslo (+) ]

Undergrunn går solo

Både Jon Ranes og Marstein fra Undergrunn går solo, og begge viste seg fram den første dagen på Bylarm. Album fra begge er rett rundt hjørnet, røpet de fra scenen.

Jon Ranes, også kjent som Loverboy i Undergrunn, på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)





Britiske Poison Anna på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

2J shower sammen med Lille Pablo på sistnevntes konsert på Melahuset under Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

[ Øyafestivalen 2022: Se bildene og les alt om festivalen her ]

Lille pablo fra Haugalandet inntok Melahuset på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Michelle Ullestad, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Utflod og Feleth farget Bylarm svart

Utflod senket mørket over Bylarm 2022 med hardcore av en annen verden. (Mode Steinkjer)

Utflod med vokalist Oda Førde Braanaas i spissen, på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Oda Førde Braanaas i Utflod, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Oda Førde Braanaas i Utflod, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Maggie fra Furuset i Oslo spilte sin første av to Bylarm-konserter på John Dee. (Mode Steinkjer)

Hedda Mae, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Siyabång gjestet Oslo-rapperen Yems på John Dee

Siyabång gjestet Yemz i timene før sin egen konsert på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Siyabång på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Marstein, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Marstein, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Feleth, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Makosir var en av to artister som kunne innta Bylarm med NOPA-stipend i ryggen. (Mode Steinkjer)

Siyabång, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Gitarist Alexander Stamnes i Féleth fra Alta, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Hedda Mae, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Jon Ranes, aka Loverboy fra Undergrunn. Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

[ Anmeldelse: «Moonage Daydream» er en drøm av en David Bowie-dokumentar (+) ]

Yemz, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Maggie, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Trommeslager for Nick Grove på Krøsset under Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Hedda Mae og One Million Pineapples

Hedda Mae, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Hedda Mae, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Synne Vo, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Ida Solvang er vokalist og gitarist i A Million Pineapples, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Ida Solvang i A Million Pineapples, på Vulkan under Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Hedda Mae, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

[ I 2021 ble Bylarm den første virkelige åpne helgen etter nedstengingen ]

Michelle Ullestad, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Marstein, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Rick Grove på Krøsset, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Utflod, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Makosir, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

[ Sex, kos og kaos med Megan Thee Stallion, Cezinando og Yasin på Kadetten (+) ]

Hedda Mae, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Stefanos, eller Stefanos Yowhannes. En ny R'n'B-stjerne på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Synne Vo, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Blant engler i St. Edmund's Church. Ayka spiller på Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

[ «Matilda» på Folketeatret kunne vært litt mer ulydig (+) ]

Synne Vo, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Siyabång, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Lille Robin, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Stefanos, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

[ Christopher Nielsen setter kartet på Oslo ]

Yemz, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Féleth med Espen Dagenborg i spissen, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Utflod, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)





Jon Ranes, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

A Million Pineapples, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Synne Vo, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Siyabång på Sentrum Scene, et hakket for stort lokale for Oslo-rapperen under dag 1 av Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Synne Vo, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)





---

FAKTABOKS H3

---