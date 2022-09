Nostalgisk returbillett til paradiset

---

FILM

«Ticket to Paradise»

Regi: Ol Parker

USA, 2022

---

Det siste tiåret har vært en vrien omstillingsperiode for dem som engang ble kalt «filmstjerner». Tiden da en velkjent skuespillers nærvær nærmest forsikret en films økonomiske suksess har passert, og dem som tidligere satt trygt plantet på den amerikanske filmindustriens øverste trappetrinn er ikke lengre det store trekkplasteret. I sin høytid var Julia Roberts og George Clooney blant de høyest betalte skuespillerne i verden, men den tiden er definitivt over. Clooney har konsentrert seg mer om å regissere sine egne strømmefilmer, og var sist å se i sci-fi-dramaet «The Midnight Sky» (2020) på Netflix. Mens Roberts har dukket opp i kabelseriene «Homecoming» og «Gaslit». Nå prøver de å gjenopplive den selvdøde romcom-sjangeren på kino, i en nostalgisk kosefilm som ikke prøver å legge skjul på at de begge har begynt å trekke på årene.

Clooney sverget høytidelig på at han aldri noensinne ville spille inn flere romantiske komedier etter «One Fine Day» (1996), men etter drøye 25 år er det jo lov å ombestemme seg. Han har jobbet sammen med Julia Roberts en rekke ganger tidligere, og at de er gamle venner merkes på den avslappede kjemien mellom dem. La gå at de denne gangen spiller bitre, fraskilte uvenner.

Still Photography on the set of "Ticket To Paradise" «Ticket To Paradise» med George Clooney (bak til venstre) og Julia Roberts. (Universal Studios /Stills Photography by Vince Vali)

I yngre dager var arkitekten David (Clooney) og kunstgallerieieren Georgia (Roberts) et dypt forelsket ektepar, men etter fem år innhentet virkeligheten dem og forholdet endte i en bitter skilsmisse. Siden den gangen har de gjort sitt beste for å aktivt unngå hverandre, selv om ekteskapet resulterte i den nå voksne datteren Lily («Booksmart»-kjenningen Kaitlyn Dever). Etter jusstudiene tar Lily en ferie på Bali sammen med bestevenninnen Wren («Booksmart»-kollegaen Billie Lourd, som ikke får på langt nær nok gjøre her). Foreldrene forventer at hun starter en lovende karriere som advokat, men isteden går Lily hen og forelsker seg i den råkjekke, indonesiske sjøgressbonden Gede (Maxime Bouttier) - og bestemmer seg for å bli boende i hans glansbildeidylliske landsby på Bali etter at de gifter seg.

David og Georgia kan ikke fordra synet av hverandre, men inngår en midlertidig våpenhvile og drar til Bali for å sabotere Lilys storstilte bryllup med smålig taskenspill i kulissene, mens de småkrangler og teppebomber hverandre med syrlige slengbemerkninger. I mellomtiden får Georgia besøk av sin franske pilot-kjæreste Paul (Lucas Bravo), som er Davids rake motsetning. Og der har du hele historien, egentlig. Absolutt alle skjønner hvordan dette vil ende, men der har du muligens mye av sjarmen med romantiske komedier, og samtidig årsaken til at det er så vanskelig å lage virkelig bra filmer i denne sjangeren: forutsigbarheten.

«Ticket To Paradise». (UIP)

«Ticket to Paradise» spiller skamløst på nostalgifaktoren over å se Julia Roberts og George Clooney i avslappet form sammen. Og det skal de ha; begge har blitt (litt) eldre med verdighet, og ser fortsatt ut som seg selv. Det mest positive jeg ellers kan si om alt dette er at Roberts og Clooney gir inntrykk av å ha det oppriktig moro sammen, noe som understrekes av en samling «bloopers» under slutteksten. Jeg tviler ikke på at de koste seg skikkelig under innspillingen, og det er jo hyggelig for dem – men moroa smitter aldri helt over på selve filmen.

Det er lett å mistenke at svakhetene skyldes den britiske regissøren/manusforfatteren Ol Parker, som tidligere har stått bak folkelige feel good-komedier som «The Best Exotic Marigold Hotel» (2011) og «Mamma Mia! Here We Go Again» (2018). «Ticket to Paradise» skjener videre i omtrent samme stil, men er heldigvis ikke en musikal (selv om det ryddes av mye plass til å la George Clooney og Julia Robert fylledanse til blant annet C+C Music Factory).

«Ticket To Paradise». (UIP)

Parker gir «Ticket to Paradise» en britisk tone som gjør det tilsvarende lett å se for seg for eksempel Emma Thompson og Pierce Brosnan i hovedrollene, men det halvhjertede formelmanuset (som Parker skrev selv sammen med debutanten Daniel Pipski) er så berøvet for smarte vinklinger, oppfinnsomhet og vittige replikker at moroa fordufter skuffende fort. Alt «Ticket to Paradise» har er den betydelige sjarmen til hovedrolleinnehaverne og eksotisk-pittoreske jukseomgivelser – som er ment å utspille seg på Bali, men egentlig er gjenskapt på location i Queensland, Australia. Uansett vakkert fanget opp av den norske filmfotografen Ole Bratt Birkeland. Dette blir sikkert et koselig gjensyn for dem som har savnet den typen romantiske komedier Julia Roberts spilte i under sin høytid på nittitallet.