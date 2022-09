– Elizabeth II var også gjenbruksdronningen

I dag er det gjerne Catherine, den nybakte prinsessen av Wales, som i dag trekkes frem for sin gjenbruk av representasjonsklær. Men dronning Elizabeth var allerede i gang med gjenbruk for mer enn 60 år siden.

Blant annet brukte hun samme gallakjole to ganger da hun besøkte Australia i 1954, melder Sydney Morning Herald. Som også noterer seg at den britiske dronningen gjerne brukte plaggene opp til tre ganger offentlig, gjerne med små endringer gjort, før de ble «pensjonert» til bruk ved private anledninger.

Hennes garderobeansvarlige ble gjerne tilbudt plaggene, som de enten kunne beholde eller selge – så lenge alle merkelapper var fjernet, ifølge Brian Hoey og hans 2011-bok «Not in Front of the Corgis».

– Å være glad i klærne våre, og bruke dem lenger, er kjernen i bærekraftig klesbruk fordi vi må redusere vårt forbruk for å redusere motens enorme karbonfotavtrykk, sier Lycianne Tonti, forfatter av «Sundressed: Natural fibres and the future of fashion».

Hun roser den avdøde dronningen for gjenbruken, og sier det ryktes at hun hadde sin karakteristiske håndveske reparert gjentatte ganger.

– Kanskje var hun den originale gjenbruksinfluenceren, sier Tonti.

Dronningens garderobeansvarlige gjennom 20 år, Angela Kelly, skrev i sin bok «The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe», at dronningen «var nøysom» og likte at klærne hennes ble resirkulert så mye som mulig.

Og da barnebarnet prinsesse Beatrice giftet seg i 2020, var det i en årgangskjole lånt av bestemoren.

