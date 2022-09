Skal lage TV-drama om katastrofe i Pakistan: – Ubehagelig aktuelt

– Først og fremst er dette forferdelig for de mange millionene som rammes. Denne katastrofen har så enorme dimensjoner at det er vanskelig å forholde seg til. Samtidig gjør dette hele seriekonseptet vårt ubehagelig aktuelt. Vi skulle ønsket oss større avstand mellom fiksjon og virkelighet enn det nå er blitt, sier Simen Alsvik.

Han er hovedregissør for dem kommende dramaserien «Emergency Unit», om et nordisk team av hjelpearbeidere som blir sendt til Nord-Pakistan etter en jordskjelvkatastrofe. Dermed har Alsvik og resten av «Emergency Unit»-teamet fulgt de siste ukenes katastrofeflom i Pakistan ekstra tett.

– Noen ganger blir TV-drama innhentet av virkeligheten. Det skaper noen etiske problemstillinger for serien vår, sier regissør Simen Alsvik.

– Vi må vurdere hvilke konsekvenser dette skal få for serien. Den skal uansett ikke spilles inn i Pakistan, mest på grunn av den vanskelige sikkerhetssituasjonen i Nord-Pakistan der serien foregår. Serien har vært under planlegging i tre år. I et så stort prosjekt vil endringer og utsettelser få omfattende konsekvenser, forteller regissøren.

«Emergency Unit» skal etter planen skal gå i opptak i november, og sendes i 2023 på NRK og de andre nordiske statskringkasterne. Serien ble i sommer tildelt 2,5 millioner kroner i produksjonsstøtte fra Nordisk Film- og TV-fond. Prosjektet fikk 500.000 kroner i utviklingsstøtte fra Norsk filminstitutt i 2020.

– Planen er å publisere serien i 2023, bekrefter NRKs nye dramaredaktør Marianne Furevold.

– «Emergency Unit» er et spennende og engasjerende drama satt i et univers hvor moralske og etiske dilemmaer er en sentral del av historien. Det er en tydelig og underholdende historie om korrupsjon, om katastrofer og om kjærlighet. Og om hvordan hjelpearbeidere, sivile og ofre kjemper mot tiden for å redde liv. Vi tror «Emergency Unit» kan skape engasjement for vårt publikum også utover sendingen, kommenterer Furevold.

Serien produseres av Nordisk Film Production i Norge og ITV Studios Finland for NRK og YLE, med statskringkasterne Sveriges Radio, Danmarks Radio og islandske RÚV som medprodusenter.

Erklærte nasjonal krise

26. august august erklærte Pakistan nasjonal krisetilstand på grunn av en katastrofal flom, som kom etter uvanlig store mengder regn i monsuntiden. Opptil en tredjedel av landet har vært oversvømt, og hele byer, store landbruksområder, veier og annen infrastruktur ble lagt under vann. 33 millioner mennesker er på flukt. En halv million mennesker har søkt tilflukt i midlertidige leirer etter at hjemmene deres er blitt ødelagt.

Pakistans statsminister gikk sist uke ut og ba det internasjonale samfunnet om humanitær hjelp. Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt har lovet nødhjelp fra Norge.

Dødstallene etter flommen har passert 1.300, melder internasjonale nyhetsbyråer. Myndighetene i Pakistan har varslet flere oversvømmelser og mer flom i dagene framover, etter fortsatt regn og vannstigning i Pakistans største innsjø. FNs generalsekretær er blant de mange som har forklart flommen med klimaendringene.

[ Nødhjelp har nådd fram til flomrammede Pakistan ]

– Ikke en katastrofefilm

– Det er så mange nordmenn med røtter og familie i Pakistan at denne katastrofen kommer ekstra nær oss, konstaterer regissør Simen Alsvik. Men han understreker at «Emergency Unit» først og fremst handler om hjelpearbeid, ikke naturkatastrofer eller klimaendringer.

– Dette er ikke en katastrofefilm i serieformat. Det handler om humanitær bistand mer enn katastrofen i seg selv, sier Alsvik.

«Emergency Unit» er på åtte episoder ganger 50 minutter. Serien er en del av de nordiske kringkasternes dramasamarbeid N12, som tidligere har omfattet titler som «Lykkeland 2» og «En kongelig affære». Produsentene for «Emergency Unit» søkte om innspillingsmidler gjennom insentivordningen for internasjonale filmer og TV-serier både i 2021 og 2022.

– Skandinaviske land er verdensledende innen humanitær virksomhet. I serien vil vi belyse hvor problematisk det kan bli når det privilegerte Norge skal gå inn og hjelpe mennesker i andre kulturer.

– Serien setter også vår kultur i relieff. Istedenfor å lage en serie om pakistanere i Norge ville vi snu linsa og lage en serie om nordmenn i Pakistan.

Amandaprisen 2018. Regissør Simen Alsvik (midten) mottokk Amandaprisen for beste barnefilm i 2018 for «Elias og Storegaps hemmelighet». (Terje Bendiksby/NTB)

Alsvik har tidligere bl.a. regissert episoder av «Lilyhammer», BBC-serien «The Nest» og den kommende Viaplay-serien «Fenris». I 2018 fikk han Amanda for beste barnefilm med «Elias og Storegaps hemmelighet».

På «Emergency Unit» er han såkalt konseptuerende regissør, og serien er skrevet av de finske manusforfatterne Tarja Kylmä (« Rahti»/«Cargo») og Paula Mononen («Sorjonen»/«Bordertown»).

– Jeg synes det er interessant når TV-drama nærmer seg virkeligheten. I dette tilfellet har det motsatte skjedd. TV-drama kan være en måte å behandle traumatiske hendelser på, sier Alsvik.

[ «Ringenes herre»: Kan bli en av de største begivenhetene i tv-mediets historie (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!