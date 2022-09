Kor og korps kan tape millioner på strengere regler for pengespill

En ny lov om pengespill i Norge trer i kraft ved nyttår. I den forbindelse har regjeringen hatt en ny forskrift om pengespill ute på høring

Her foreslås det å stramme inn regelverket som den norske bingobransjen er underlagt. Regjeringen ønsker blant annet å innføre et makstak på hvor mye spillerne kan tape i databingo. skriver Klassekampen.

Det kan føre til et omsetningsfall for norske bingohaller og bingoentreprenører på om lag 1,4 milliarder kroner, anslår analyseselskapet Oslo Economics. Det vil få konsekvenser for det frivillige kulturlivet.

Generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd forteller at det særlig er lokale kor og korps rundt om i landet som nyter godt av overskuddet fra bingospill. Ifølge Dæhli utgjør innntektene fra bingospill en økonomisk grunnmur for mange foreninger i det frivillige Kultur-Norge.

– Før pandemien mottok frivillige lag og foreninger i musikklivet 274 millioner kroner i inntekter fra bingo. I 2019 mottok hver overskuddsmottaker i snitt om lag 85.000 kroner. Det kan høres ut som småpenger, men de er utrolig viktige for mottakerne, sier han.

