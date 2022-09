HBO informerer ikke hvor innspillingen skal finne sted, skriver VG.

Nyheten om at en innspilling i Norge kom først i sommer da Bergens Tidende skrev om at HBO hadde søkt om å få penger fra den statlige insentivordningen for film.

«Succession» er et satirisk drama om en rik og hensynsløs familie på toppen av et medieimperium.

