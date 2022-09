Monkees-medlem vil se FBI-mappen sin

Tirsdag gikk Micky Dolenz til sak for å kreve at FBI frigir alle filer og dokumenter som angår The Monkees så vel som de ulike bandmedlemmene, melder Los Angeles Times.

I 2011 friga FBI en svært redigert fil viet The Monkees. Dokumentet inneholdt blant annet notater fra en FBI-informant som hadde vært på en av konsertene deres og hevdet at «underbevisste meldinger ble vist på et lerret». De skulle ha vært av «politisk karakter» og ha med Vietnamkrigen og borgerrettsbevegelsen å gjøre.

I søksmålet fra Dolenz (77), bandets trommeslager og sanger, vedgår han at medlemmene samlet og enkeltvis omgikk med andre musikere som ble overvåket og etterforsket av FBI, blant dem John Lennon og Jimi Hendrix.

Han prøvde i juni å få svar fra FBI, men uten respons. Nå tar han det videre og vil se det som finnes om dem i sin helhet, også ikke-frigitte dokumenter.

The Monkees ble dannet i USA i 1966 for å lage en fjernsynsserie med samme navn, som også ble vist her hjemme på NRK. Kvartetten hadde hitlåter som «I’m a Believer» og «Daydream Believer» som ble klassikere.

Regnet som verdens første bransjeskapte boyband ble The Monkees offisielt oppløst i 1971. Men gjenforeningene har vært tallrike, senest i fjor.

