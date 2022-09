Jonas Fjeld klar med singel fra 70-årsalbumet

24. september er den store dagen som han fyller stort år, mens albumet «To The Bone» slippes uken før.

Allerede fredag kan fansen imidlertid høre Jonas Fjelds nye låt «Dust in My Wallet», som Fjeld har skrevet sammen med Hugh Moffat. Den er inspirert av en historie sistnevnte fortalte; om hvordan han gjemte penger i skoene når han var ute på turné, for ikke å bli ranet.

Men låten handler i følge presseskrivet i realiteten om hvor økonomisk vanskelig det er å være artist og låtskriver rundt i verden. Ifølge Fjeld går mange artister konstant rundt med omtrent bare «dust in the wallet» – støv i lommeboken.

Samme helg som albumslippet legger artistveteranen ut på en omfattende norgesturné, som starter i Operaen i Oslo 18. september med en festkonsert der gjestene inkluderer Ole Paus, Henning Kvitnes, Malin Pettersen og bandene The Northern Belle og Songs From The Sea.

Siden går det slag i slag med i alt 23 konserter frem til 18. november i Bodø.

Jonas Fjeld slapp albumet «Hustrig» i 2015, og innledet i 2019 et suksessrikt samarbeid med amerikanske Judy Collins, som resulterte i det felles albumet «Winter Stories», akkompagnert av Chatham County Line – og plassering på Billboardlisten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen