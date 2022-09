Emilie Nicolas synger med Björk

På en Instagram-post som avslørte plateomslaget på det nye albumet har Björk en takkeliste over de som har hjulpet henne denne gangen. Blant dem er sangeren Emilie Nicolas. På sin egen konto har Emilie Nicolas svart: «Så stolt av å være en del av dette, å synge ved siden av din stemme, Björk. Det er en drøm som går i oppfyllelse», skriver hun (på engelsk).

Manageren til Emilie Nicolas, Silje Larsen Borgan, skriver dette i en e-post til Dagsavisen: – Teamet til Björk kontaktet oss i 2019 forbundet med at hun spilte i Spektrum da, og inviterte Emilie til konsert. Björk er uttalt fan av Emilie, og det går selvsagt begge veier. Etter den kvelden har de holdt kontakten, og det har resultert i at Emilie og Björk har skrevet sammen, jobbet sammen og at Emilie er med på plata. Vi har et godt samarbeid med teamet hennes, og gleder oss veldig til dette slippet.





Björk har med seg Emilie Nicolas på sitt nye album. I sommer sang hun på Olavsfest i Trondheim og i Bergen. (Santiago Felipe)

Blant andre på takkelista til Björk er Siggi String Quartet fra Reykjavik, elektronikatrioen Siiiideproject, koret Hamrahlíðarkórinn, fløyteorkesteret Viibra, klarinettsekstetten Murmuri, den amerikanske musikeren Serpentwithfeet og produsentene Bergur Thorisson og spanske El Guincho. Samt hennes to barn Sindri og Dóa.

Tittelen «Fossora» er et ord Björk har funnet på selv. En hunnkjønnsutgave av latinske fossore, en som graver. Fossora er altså “hun som graver i jorda”. Hun forklarer at alle hennes album starter med en følelse, denne gangen med å lande på jorda og grave føttene ned i underlaget. Hun trekker også tråder til pandemien, der alle holdt seg hjemme så lenge at “de begynte å slå rot”. Lydmessig medfører dette mye bass, dypt i registeret, avslører Björk.

Ingen av de nye sangene sto på settlista da Björk sang i Bergen og Trondheim i sommer. Albumet er ventet 30. september. En singel kalt «Atopos» skal være nært forestående.

Emilie Nicolas gjorde på sin side nylig en konsert på Øyafestivalen, som sluttet med den nye singelen «Easy», som ifølge anmeldelsen vår «etterlater det store publikummet med en følelse av at her er det gode tider i vente framover også.»

Omslaget til Björks kommende album "Fossora" (One Little Independent Record)