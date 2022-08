Munch for de minste i helgen – for første gang i det nye museet

Årets tema er science fiction, og de minste vil få boltre seg i hele museet i helgen 3. og 4. september.

– Vi er det eneste museet med en egen kunstfestival for barn, sier presseansvarlig ved Munch, Maren Lindeberg, som opplyser at aktivitetene nok passer best for barn over fem år.

Munch byr på verksteder, kunstnermøter, visning av videoverk og interaktive opplevelser, og overraskende forestillinger vil dukke opp underveis rundt om på museet.

