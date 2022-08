Første nye musikk fra Britney Spears siden 2016: Samarbeider med Elton John

Duetten «Hold Me Closer» traff strømmetjenestene fredag.

– Det er ganske så forbannet kult at jeg synger med en av de mest klassiske mennene i vår tid. Jeg er litt overveldet, det betyr mye for seg, sa Britney Spears ifølge BBC i forkant av låtslippet.

Som kjent blender sangen tre klassiske Elton-låter, «Tiny Dancer», «The One» og «Don't Go Breaking My Heart» over en sommerlig frisk klubbaktig beat.

Spears og Elton synger sammen hele sangen gjennom, med ekkoeffekt, noe som ifølge BBC gjør det vanskelig å høre hvor mye stemmen hennes har endret seg. Men noen sprell uti låten, som et «baby» som dukket opp, hinter om at stemmen hennes har blitt dypere på disse årene.

Samtidig fremholder en fanteori at dette er Britney Spears' naturlige stemmeleie, og at hun angivelig ble tvunget til å synge med en «tilgjort babystemme» av sine tidligere managere.

«Hold Me Closer» skal minne i stilen om «Cold Heart», Eltons duett med Dua Lipa i fjor. BBCs musikkreporter Mark Savage mener denne formelen er uimotståelig for radioformater og strømmelister, og bidro til å introdusere Eltons hitlåter til yngre generasjoner.

Fansen har ønsket «Hold Me Closer» velkommen, men sangen har ikke slått like godt an hittil hos kritikerne – som har brukt uttrykk som «meningsløst» om samarbeidet. Det var Elton Johns ektemann David Furnish som foreslo at Spears skulle komme om bord.

– Hun sang fantastisk. Alle sa at de trodde hun ikke kunne synge lenger. Men jeg sa, hun var strålende når hun begynte så jeg tror hun kan. Og hun gjorde det – og jeg ble så begeistret over det hun presterte, sier Elton John til The Guardian.

Elton John kaller Britney «et ikon», og «en av tidenes største popstjerner».

– Hun lyder forbløffende bra ut på denne platen. Jeg setter henne høyt og er glad for det vi har skapt sammen, sier popkongen, som har en tradisjon for å hjelpe artistkolleger som sliter, enten det er Robbie Williams eller Eminem.

– Det er tøft når du er ung, sier han i intervjuet:

– Britney var ødelagt. Jeg var ødelagt da jeg ble edru, og var et grusomt sted i livet. Nå har jeg erfaringen som gjør meg i stand til å rådgi andre og hjelpe dem, fordi jeg ikke ønsker å noen artister på et så mørkt sted.

Britney Spears (40) har selv tatt grep: Dagen før låtslipp slettet hun Instagram-kontoen sin og bekjentgjorde på Twitter – der hun har 55,8 millioner følgere – at hun sikter etter et «dramafritt liv».

