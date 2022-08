Meghan klar med den første av 12 podkastepisoder – tok for seg ambisjoner

– Dette er podkasten min om merkelappene og tropene som prøver å holde kvinner tilbake, sa hertuginne Meghan ifølge Buzzfeed om hva som er i vente i serien:

– I løpet av det neste dusinet episoder kommer vi til å leve inni og rive fra hverandre boksene som kvinner er blitt plassert igjennom generasjoner – bokser som diva, crazy, b-ordet, ludder. Noen av disse ordene – merkelappene – er tøffe. Jeg ønsker å komme til bunns i hvor de kommer fra, hvorfor de har vært her så lenge, og – viktigst av alt – hvordan vi kan komme oss forbi dem.

Episoden med Serena Williams ble sluppet løs tirsdag under tittelen «The Misconception of Ambition». De snakket om hvordan det er å være kvinner med ambisjoner, om morsrollen – og hvordan Williams akter å pensjonere seg fra tennis.

I neste episode, som kommer til uken, skal hertuginne Meghan møte Mariah Carey – og oddsene er nok lave for at det er divabegrepet de skal ta for seg. Det er ikke kjent om det kommer mer fra prins Harry og hertuginne Meghans produksjonsselskap Archewell Audio på Spotify.

Hertugparet undertegnet en mangemillioners avtale om innholdsproduksjon med Netflix i 2020, og en dokumentar om Invictus-sportslekene skal være underveis. Strømmetjenesten droppet nylig en animasjonsserie Meghan planla.

